Путешествуем по России: Выборг

Здесь жили шведы, финны, русские, и каждый период оставил свой особенный след. Вот средневековые домики, сложенные из грубых камней, причудливые модерновые здания и четкий финский функционализм. А среди них буднично пробивается природа: вода и скалы — такие же неотъемлемые составляющие души Выборга, как библиотека Аалто и башня Олафа.
Выборг как-то сам настраивает визитеров на особый лад, спокойный и чуть мечтательный. Можно неспешно бродить со стаканом кофе и смотреть на архитектурные красоты и сожалеть о потерях. Можно углубиться в Монрепо или плыть на сапе по бухте и встречать закаты на берегу, кормить местных котиков или слушать крики чаек. Цельно и бесцельно ходить по уютным магазинчикам с необычными сувенирами или выискивать сокровища в маленьких антикварных. И в какой-то момент точно поймешь, что это город, в который надо вернуться.
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