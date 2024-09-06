Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путешествуем по России: Выборг

Выборг, как сундук со сказками: казалось бы, компактный, а содержит в себе массу сокровищ.

Здесь жили шведы, финны, русские, и каждый период оставил свой особенный след. Вот средневековые домики, сложенные из грубых камней, причудливые модерновые здания и четкий финский функционализм. А среди них буднично пробивается природа: вода и скалы — такие же неотъемлемые составляющие души Выборга, как библиотека Аалто и башня Олафа.

Выборг как-то сам настраивает визитеров на особый лад, спокойный и чуть мечтательный. Можно неспешно бродить со стаканом кофе и смотреть на архитектурные красоты и сожалеть о потерях. Можно углубиться в Монрепо или плыть на сапе по бухте и встречать закаты на берегу, кормить местных котиков или слушать крики чаек. Цельно и бесцельно ходить по уютным магазинчикам с необычными сувенирами или выискивать сокровища в маленьких антикварных. И в какой-то момент точно поймешь, что это город, в который надо вернуться.

Посмотреть полную версию фотопрогулки можно тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.