Путешествуем по России: Выборг

Выборг как-то сам настраивает визитеров на особый лад, спокойный и чуть мечтательный. Можно неспешно бродить со стаканом кофе и смотреть на архитектурные красоты и сожалеть о потерях. Можно углубиться в Монрепо или плыть на сапе по бухте и встречать закаты на берегу, кормить местных котиков или слушать крики чаек. Цельно и бесцельно ходить по уютным магазинчикам с необычными сувенирами или выискивать сокровища в маленьких антикварных. И в какой-то момент точно поймешь, что это город, в который надо вернуться.