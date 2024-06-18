В России набирают популярность путешествия на автодомах

Такие поездки занимают от 7 до 14 дней, их сезон длится с мая по сентябрь.
По данным информационного агентства ТАСС, в России становится популярным новое направление в туризме — мультимодальные туристические поездки, то есть на нескольких видах транспорта (1). Многие туристы желают познакомиться с Байкалом, Алтаем и Дальним Востоком: такая поездка обычно подразумевает более 4−5 тыс. км. Отпуск у человека в среднем длится около 2−3 недели — за 10 дней, как правило, можно доехать только в одну сторону, после чего придется сразу же ехать назад, так как срок отдыха истекает.
Для решения этой проблемы «Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга» предложила рабочей группе Госсовета РФ внедрить смешанные туристические поездки. Это поможет развитию автотуризма в стране.
Концепция таких путешествий проста: турист, желающий познакомиться с Алтаем, сначала летит на самолете или едет на поезде, а после берет в аренду автомобиль или автодом и дальше продолжает свой путь. Такой способ позволит преодолевать большие расстояния в довольно короткие сроки и посещать сразу несколько мест.
При этом в России по сравнению с другими странами, автодомов мало. Сейчас зарегистрировано примерно 20 тыс. Для сравнения — в Европе их около 5 млн.
Автодом предлагает все удобства квартиры или гостиничного номера для комфортного проживания. Здесь есть кровати, душ, туалет, кухня и холодильник. Поместиться в нем могут 6−7 человек. Для управления таким домом на колесах необходимы права категории B.
Список источников
1. Информационное агентство ТАСС. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева