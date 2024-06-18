В России набирают популярность путешествия на автодомах

По данным информационного агентства ТАСС, в России становится популярным новое направление в туризме — мультимодальные туристические поездки, то есть на нескольких видах транспорта (1). Многие туристы желают познакомиться с Байкалом, Алтаем и Дальним Востоком: такая поездка обычно подразумевает более 4−5 тыс. км. Отпуск у человека в среднем длится около 2−3 недели — за 10 дней, как правило, можно доехать только в одну сторону, после чего придется сразу же ехать назад, так как срок отдыха истекает.