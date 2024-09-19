Путешественник в метро, миллионер и художница: герои этой недели

Художница из Санкт-Петербурга создает фигурки по мотивам киндер-сюрпризов 90-х. Девушка делает знаменитых бегемотиков и пингвинов, однако среди ее творений встречаются также крокодилы и динозавры. Фигурки получаются больше, чем игрушки из шоколадных яиц — их размер доходит до 30 сантиметров. Модель создается на компьютере, а затем распечатывается на 3D-принтере, а на ее основе в гипсовую форму заливается глина.