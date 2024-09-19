Путешественник в метро, миллионер и художница: герои этой недели

Романтическая ментальная связь
Пара из США подтвердила существование ментальной связи. На концерте музыкальной группы молодые люди одновременно сделали друг другу предложение руки и сердца. Этот невероятно трогательный момент на видео сняла дочь девушки. Свадьба уже назначена на сентябрь 2025 года.
Миллионер благодаря увиденному во сне коту
Говорят, что к деньгам снятся восход, бамбук, танцы, курица и пчелы. Теперь житель Смоленска добавил в этот список кота. Мужчине за два дня до розыгрыша лотереи увидел во сне животное, которое испачкало всю квартиру. Участник сказал, что это видение пушистого помогло разбогатеть на 140,69 миллиона рублей.
Учитель по афроамериканскому сленгу
В Казахстане прославился учитель английского, который учит афроамериканскому сленгу. Мужчина публикует ролики в Сети, в каждом видео он разбирает одно выражение. Блогер запомнился благодаря живой и активной подаче, а также яркой внешности, напоминающей Биляла Биг Смоука (персонажа компьютерной игры GTA: San Andreas).
Путешественник в метро
В Японии нашелся большой поклонник железных дорог, который смог установить новый мировой рекорд. Он проехал 285 станций токийского метро всего за 13 часов и 53 минуты. К счастью, в этот день метро Токио работало без задержек.
Увеличенная копия киндер-сюрпризов
Художница из Санкт-Петербурга создает фигурки по мотивам киндер-сюрпризов 90-х. Девушка делает знаменитых бегемотиков и пингвинов, однако среди ее творений встречаются также крокодилы и динозавры. Фигурки получаются больше, чем игрушки из шоколадных яиц — их размер доходит до 30 сантиметров. Модель создается на компьютере, а затем распечатывается на 3D-принтере, а на ее основе в гипсовую форму заливается глина.
Мать десятерых детей
В большой семье жительницы Подмосковье пополнение. На днях, у нее появился еще один малыш, который стал десятым ее ребенком. Известно, что родившаяся девочка чувствует себя хорошо, и их с мамой уже выписали из больницы.
Остров вместо дома
Пара из Финляндии купила остров, так как у них не хватило денег на дом. Приобретение части суши обошлось всего в 31 тысячу долларов (2,8 миллиона рублей). Молодые люди планируют построить коттедж и баню. Они не ставят себе жестких дедлайнов, так как занимаются таким впервые в своей жизни.