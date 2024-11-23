Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду

Однако на остров Федор отправится не только с экологическими задачами. Он хочет, чтобы антарктические острова снова зазвучали по-русски. «Там есть целая гряда островов, которые ранее имели русские названия — Смоленск, Бородино. Но англичане их переименовали. Например, Смоленск стал Ливингстоном», — рассказал Федор. Его сын пояснил, что британцы на своих картах пишут «Ливингстон», а так как их карты более востребованы в мире, везде приживается такое наименование.