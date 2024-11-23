Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх месяцев исследовать проблему микропластика на материке и в океане, сообщил журналистам его сын Оскар.
Проблемой пластика и его влияния на природу Федор увлекся ещё в 90-е годы. В январе 2022 года он отправился в Антарктиду с клубом полярных путешественников. «Я был на Смоленске, красивый остров, никого там нет. И мы решили поставить полярную станцию для изучения Антарктиды на предмет загрязнения микропластиком», — рассказал Федор. Однако для открытия станции нужно было получить разрешение от Международного антарктического совета, куда входят 85 стран.
На Смоленск он привез контейнеры, куда собирал помет пингвинов. «Все пингвинов фотографировали, а я помет собирал», — с улыбкой рассказал путешественник. Затем содержимое контейнеров изучили под микроскопом и обнаружили микропластик. Конюхов, Русское географическое общество, институт Арктики и Антарктики и Росгидромет составили обращение в антарктический совет об открытии одиночной полярной станции на острове Смоленск. Обращение подали в августе 2022 года.
«Я сомневался, что его одобрят. Но в ноябре от совета пришло разрешение изучать микропластик в Антарктиде, разрешение на 5 лет. Я поразился», — сказал Федор.
Одиночная станция будет представлять из себя две палатки. В одной Федор будет жить, в другой проводить научные исследования. «По срокам это декабрь 2025 года и январь-февраль 2026 года. Три летних месяца», — сказал Оскар Конюхов журналистам.
Однако на остров Федор отправится не только с экологическими задачами. Он хочет, чтобы антарктические острова снова зазвучали по-русски. «Там есть целая гряда островов, которые ранее имели русские названия — Смоленск, Бородино. Но англичане их переименовали. Например, Смоленск стал Ливингстоном», — рассказал Федор. Его сын пояснил, что британцы на своих картах пишут «Ливингстон», а так как их карты более востребованы в мире, везде приживается такое наименование.
«Нам нужно вернуть островам русские названия… Поэтому и станция будет называться “Смоленская”, — сказал Федор.