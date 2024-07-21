Путь без боли: что делать, если натирает летняя обувь

Лето — самое время, чтобы выгулять свою любимую обувь на каблуках, которая плохо подходит для прогулок на большие расстояния. А из-за вспотевших на жаре ступней даже самые удобные кроссовки или босоножки могут натереть.
Как избавиться от дискомфорта во время ношения обуви летом, рассказали в «Афише Daily».
Если только натирает
Перечислим приспособления, которые помогут облегчить дискомфорт. Но подойдут они только в том случае, если обувь натирает, и стопы не болят.
Стик от натирания
По сути, стик от натирания — это смазка для ног, которая долго не впитывается и обеспечивает скольжение обуви по стопе. Перед использованием лучше протереть обрабатываемую поверхность, так как в сочетании с уличной пылью состав превратится в скраб.
Нельзя использовать стик с босоножками, из которых при ходьбе выскальзывает нога. В таком случае можно только усугубить ситуацию.
Наклейки на ремешки
Чем тоньше полоска материала босоножек, которая прилегает к ступне, тем больше давления она оказывает. Распределить его по всей стопе не получится, но можно уменьшить при помощи наклеек на ремешки.
Такие стикеры помогут от натирания, но не подойдут для слишком тонких или круглых ремешков.
Силиконовые вкладыши и подушечки
Небольшие силиконовые подушечки клеятся в ту часть обуви, где обычно происходит натирание. Однако важно учитывать размер, так как такие вкладыши сокращают ее объем.
Если модель плотно прилегает к стопе, вкладыши вызовут дискомфорт при хождении.
Пяткоудерживатели и напяточники
Это универсальный вариант для всех типов обуви. В туфли с закрытым задником лучше всего взять гелевые или тонкие тканевые накладки. Они помогут снизить давление на стопы и не дадут ноге выскользнуть.
Плюсом таких приспособлений является и то, что если в любимой обуви протерся задник, его можно залатать кожаным вкладышем.
Пластыри
Лучше всего пластыри использовать перед тем, как надеть обувь, а не только тогда, когда она уже натерла.
Отличным вариантом считаются специальные гидрогелевые пластыри, которые не только предотвратят натирание, но и смягчат давление на стержневые мозоли или натоптыши, когда те уже появились.
Если не только натирает, но и болит
Мозоли могут быть не самой большой проблемой. Обувь может не только натирать, но и приносить боль владельцу. И вот что может помочь.
Супинаторы
В туфлях на каблуках ноги болят не только из-за мозолей, но и из-за того, что часто между подъемом и стелькой обуви остается слишком много пространства, и на свод стопы приходится колоссальная нагрузка.
Для того, чтобы уменьшить боль, используйте супинаторы. Для босоножек подойдут гелевые варианты, а в туфли лучше взять те, что с текстильным покрытием.
Подпяточники
От хождения на каблуках часто болят пятки. Исправить это помогут подпяточники.
Однако важно правильно их выбрать: силиконовые варианты будут сильно амортизировать, что только увеличит нагрузку на стопу. Поэтому лучше всего использовать ортопедические вкладки.
Полустельки для свода стопы
Они объединяют в себе супинатор и подпяточник. Но гелевые лучше не брать, так как, если нога вспотеет, обувь может натереть.
Носочки и полустельки под основу стопы
Они помогут снизить нагрузку на основание пальцев, смягчат давление на основу стопы, а также уплотнят ее положение в колодке.
Вкладыши для носка
Текстильные мягкие вставки подойдут для туфель с острым носком. Правда, они уменьшают обувь на полразмера, поэтому лучше носить их в том случае, если обувь вам велика.
Также вкладыши не фиксируют стопу, поэтому лучше всего использовать их с супинатором или полустельками.
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Анна Морозова