Пустыня, гарем и космонавты. Как снимали «Белое солнце пустыни»

Никто из режиссеров не знает, как снять народный фильм, чтобы зрители и спустя много лет помнили сюжет и героев, узнавали их реплики и сами цитировали хлесткие выражения к месту и не к месту. Наверное, нужно определенное везение — этим качеством явно обладали Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и Владимир Меньшов, но даже они в своих воспоминаниях так и не признались, в чем состоит секрет успеха их картин. Не рассказал об этом и Владимир Мотыль, который снял первый советский истерн «Белое солнце пустыни».