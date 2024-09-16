Пусть самураю: стала ли сюрпризом 76-я церемония премии «Эмми»

Лучшим комедийным актером был признан уже увешанный наградами Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Это его вторая премия «Эмми» за роль нервного шеф-повара. Остальными номинантами в этой категории были Мэтт Берри из «Что мы делаем в тени», великие комики старой школы Стив Мартин и Мартин Шорт из «Убийств в одном здании», Ларри Дэвид в роли самого себя из «Умерь свой энтузиазм» и Д’Фараон Вун-А-Тай из сериала про индейцев. «Медведь» был отмечен и еще двумя призами — за лучшего актера (Эбон Мосс-Бакрак) и лучшую актрису (Лиза Колон-Зайас) второго плана.