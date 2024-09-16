Пусть самураю: стала ли сюрпризом 76-я церемония премии «Эмми»

В лос-анджелесском кинотеатре «Пикок» в ночь на 16 сентября прошла 76-я церемония вручения наград телевизионной академии «Эмми». Среди основных победителей оказались сериалы «Сёгун» (18 статуэток), «Медведь» (8 статуэток) и «Олененок» (4 статуэтки). Ведущими церемонии выступили Юджин и Дэн Леви, известные по сериалу «Шиттс Крик». «Известия» — подробнее обо всех победителях и номинантах.
Все главные призы собрали «Сёгун» про самураев и «Медведь» про поваров
В номинации «лучший драматический сериал» победил новичок, стартовавший в 2024 году — грандиозный исторический триллер «Сёгун». Это уже вторая экранизация романа Джеймса Клавелла про английского штурмана, который попадает в Японию XVII века в разгар междоусобных войн. При всей неспешности и размеренности, он смотрится на одном дыхании и завораживает тщательно воссозданным японским бытом.
Сценарист Андрей Золотарев отметил, что этот год в плане претендентов сильнее, чем предыдущий.
— «Сёгун» — пример олдскульного исторического романа, экранизация романа, без попытки фиги в кармане, и это чувствуется. «Медленные лошади» — тоже совершенно чудесная штука. Настолько с вялотекущей драматургией, но при этом очень интересный, с мощнейшим кастом, — сказал он.
Конкуренцию ему составили достойные претенденты, которые радуют зрителей уже несколько сезонов — биографический сериал о правлении Елизаветы II «Корона», костюмная драма об осиротевшей дочке генерала «Позолоченный век» и производственная драма о буднях тележурналистов «Утреннее шоу». Были в конкурсе и другие новые сериалы — фантастика «Задача трех тел», телеверсия фильма «Мистер и миссис Смит» и экранизация игры «Фоллаут». Размеренный шпионский триллер «Медленные лошади» не получил приза в этой категории, зато был награжден «Эмми» за лучший сценарий.
В категории «лучший драматический актер» победил самый популярный экспортный японец Хироюки Санада в «Сёгуне». Получив приз, он произнёс речь с благодарностями на японском, которую перевел один из создателей сериала Джастин Маркс. С Санадой состязались Дональд Гловер (он же мистер Смит), Гэри Олдман в образе шпиона в дырявых носках «Медленные лошади», Идрис Эльба из «Захваченного рейса» и исполнитель роли принца Чарльза Доминик Уэст в «Короне».
Приз за лучшую женскую роль достался Анне Саваи за роль Тоды Марико в «Сёгуне», которая расплакалась еще до того, как вышла на сцену. Остальной женский драматический состав был представлен Дженнифер Эннистон и Риз Уизерспун в «Утреннем шоу», Имельдой Стонтон в роли Елизаветы II, Кэрри Кун из «Позолоченного века» и Маей Эрскин, сыгравшей миссис Смит.
В категории лучший комедийный сериал победили «Хитрости» про женщин-стендаперш. Остальные номинанты были частыми гостями на церемонии — «Медведь» с его кулинарными баталиями, «Начальная школа “Эбботт” про худшее учебное заведение в истории, детективная комедия “Убийства в одном здании” и обладатель “Золотого глобуса” “Умерь свой энтузиазм”.
Также в списке были первый сериал, снятый и сыгранный национальными меньшинствами — «Псы резервации» про друзей из индейского поселения (пару лет назад он, кстати, номинировался на «Золотой глобус»), комикующие вампиры в «Чем мы заняты в тени» и новинка сезона «Палм-Ройяль». Бросается в глаза неожиданное отсутствие «Пацанов», постоянного фаворита «Эмми», но похоже, четвертый сезон не вызвал особого ажиотажа среди его поклонников.
В категории комедийных актрис победила Джин Смарт из «Хитрости» (лауреатка «Оскара» за «Тоню против всех»). Ее конкурентками были чудесная Кристен Уиг из «Палм-Рояль», Айдо Эдебери из «Медведя», Кинта Брант из «Начальной школы “Эббот” и Майя Рудольф из так и не попавшего в общий комедийный топ сериала “Женщины при деньгах”.
Лучшим комедийным актером был признан уже увешанный наградами Джереми Аллен Уайт из «Медведя». Это его вторая премия «Эмми» за роль нервного шеф-повара. Остальными номинантами в этой категории были Мэтт Берри из «Что мы делаем в тени», великие комики старой школы Стив Мартин и Мартин Шорт из «Убийств в одном здании», Ларри Дэвид в роли самого себя из «Умерь свой энтузиазм» и Д’Фараон Вун-А-Тай из сериала про индейцев. «Медведь» был отмечен и еще двумя призами — за лучшего актера (Эбон Мосс-Бакрак) и лучшую актрису (Лиза Колон-Зайас) второго плана.
В категории мини-сериалов фаворитом стал «Олененок»
В категории мини-сериалы победила драма про сталкершу и горе-комика «Олененок». Его создатель Ричард Гэдд получил еще и приз за сценарий и за лучшую мужскую роль в мини-сериале, обогнав злодейского Джона Хэмма в «Фарго» и Эндрю Скотта в образе коварного Рипли. Еще одна актриса из «Олененка» Джессика Ганнинг получила приз за лучшую второстепенную роль.
Стильный «Рипли» по роману Патриции Хайсмит принес «Эмми» за режиссуру Стивену Заилляну, а совсем без наград осталась драма «Уроки химии» о бесправных женщинах 50-х. Пятый сезон криминальной черной комедии «Фарго» отмечен призом за роль второго плана у Ламорна Морриса, сыгравшего там полицейского.
Лучшей актрисой в формате мини-сериала была признана Джоди Фостер из четвертого «зимнего» сезона «Настоящего детектива» с местом действия на Аляске. Кроме нее, в категории были представлены бесстрашная Джуно Темпл из того же «Фарго», Бри Ларсон, борющаяся за права женщин в «Уроках химии», Наоми Уоттс из «Вражды…» и София Вергара в байопике «Грисельда».