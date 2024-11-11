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«Пусть идут в поля»: какие госслужащие могут попасть под сокращение

В России планируют уменьшить штат территориальных госорганов на 10 процентов с 1 июля 2025 года. Данная мера коснется подразделений, где трудятся около 400 тысяч человек. Зарплату тех, кого сократят, направят в доход оставшихся сотрудников. Карьерный консультант, рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, каких госслужащих ждет сокращение.

Источник: Freepik

По его словам, сокращение коснется тех, чья работа сейчас автоматизируется. Государство вкладывает очень большие ресурсы и средства в IT-инфраструктуру и цифровизацию.

— На данный момент многие государственные услуги можно получать, не выходя из дома через приложения на смартфоне. Поэтому часть сотрудников государственных ведомств, которые в большей степени выполняли техническую работу, освобождаются от своих обязанностей. Возможно, что будут сокращать даже целые подразделения, если есть дублирующие функции в других госструктурах, — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что госслужащие, которые попадут под сокращение, не останутся без работы из-за ситуации на российском рынке труда.

— В нашей стране наблюдается дефицит кадров, поэтому госслужащим точно найдется применение. Им не стоит волноваться, что они останутся без работы, например, они смогут пойти трудиться на заводы. Пусть идут в поля, а не просиживают в кабинетах, — сообщил Валинуров.

Эксперт отметил, что заработные платы другим сотрудникам будут повышать равномерно. Однако в большей степени повышение ждет сотрудников государственных ведомств на руководящих должностях.

— Отмечу, чтобы профессионалы работали в госструктурах, всегда нужно повышать заработную плату руководителей и увеличивать их квалификацию, вкладывать средства в их обучение. Эффективное управление во многом зависит от руководителей, — считает собеседник «ВМ».

Премьер-министр России Михаил Мишустин, 16 августа, принял решение о повышении заработной платы сотрудников федеральных государственных учреждений. С 1 октября их доход увеличился на 5,1 процента.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому работникам госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут каждый месяц выплачивать по 30 тысяч рублей. При этом выплаты положены только на время проведения спецоперации. Указ вступает в силу с 1 ноября 2024 года.