«Пусть идут в поля»: какие госслужащие могут попасть под сокращение

— На данный момент многие государственные услуги можно получать, не выходя из дома через приложения на смартфоне. Поэтому часть сотрудников государственных ведомств, которые в большей степени выполняли техническую работу, освобождаются от своих обязанностей. Возможно, что будут сокращать даже целые подразделения, если есть дублирующие функции в других госструктурах, — рассказал он.