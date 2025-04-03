Би-би-си, которую сами британцы расшифровывают непечатно, опубликовала статью с названием «Германия решила оставить историю в прошлом и начать готовиться к войне». У них у всех сейчас развилась эта странная мания, верить, что если они что-то напишут в прессе, то это магическим образом станет правдой и/или как минимум заставит правительства и корпорации действовать так, как описано в их статьях. И поскольку это их собственные СМИ, то таким образом они искажают свою собственную картину мира. Не более.