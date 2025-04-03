Саммит в Испании
Испания заявила, что хочет провести свой, отдельный саммит в формате «коалиции желающих». Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
И это прекрасно. Чем больше саммитов хороших и разных, чем больше каждый из участников пытается перетягивать одеяло на себя, тем выше вероятность, что по итогу они не только ни до чего не договорятся, но еще и перессорятся в процессе.
Испания, между прочим, вообще очень любит организовывать саммиты. Недавно проходил саммит по смазочным материалам (я не шучу, первое апреля уже закончилось). Или вот на днях собираются проводить экстренный саммит, в этот раз внутрииспанский, в связи с угрозой введения трамповских тарифов.
Кстати, Александр Меркурис из «Дюрана», один из лучших западных внесистемных аналитиков, утверждает, что в формате «коалиции желающих» все больше недовольных, которым надоело навязывание предельно агрессивной повестки со стороны глав Франции и Британии — Эмманюэля Макрона и Кира Стармера — и которые начинают озвучивать свои претензии все громче.
Сколько платит ЕС за «подрыв» Польши и Венгрии
Венгерский аналитический центр MCC Brussels опубликовал отчет, согласно которому Европейская комиссия выделила 80 миллионов из общего бюджета на гранты неправительственным организациям в Польше и Венгрии. В рамках программы «Граждане, равенство, права и ценности» Брюссель выделил 41 миллион евро на подрывную деятельность в Венгрии и 38 миллионов евро на Польшу.
Эти деньги пошли на агитационные кампании против «непокорных» политиков из венгерской партии Fidesz и польской партии «Право и справедливость», а также группам, непосредственно участвующим в организации недавно прошедших митингов протеста.
Во-первых, это очень мало. Все мы помним, что на организацию госпереворота на Украине потратили свыше 5 миллиардов. А за какие-то жалкие 40 миллионов покричат и затихнут, не больше.
Во-вторых, чем больше таких враждебных действий глобалистская евробюрократия будет предпринимать против национальных правительств отдельных стран, тем сильнее там будут антиевропейские настроения.
Мерц готовится к войне против России
Би-би-си, которую сами британцы расшифровывают непечатно, опубликовала статью с названием «Германия решила оставить историю в прошлом и начать готовиться к войне». У них у всех сейчас развилась эта странная мания, верить, что если они что-то напишут в прессе, то это магическим образом станет правдой и/или как минимум заставит правительства и корпорации действовать так, как описано в их статьях. И поскольку это их собственные СМИ, то таким образом они искажают свою собственную картину мира. Не более.
Если же канцлер ФРГ Фридрих Мерц реально попытается готовиться к войне (против России, разумеется, — Польшу он может смело делить, никто не обидится), то тогда Германию можно будет застеклить. Так как страна находится далеко и радиоактивное облако до нас не дойдет.
Нефть, торг, принятие
Аналогично Bloomberg Индия ищет альтернативы российской нефти. Якобы после угроз Трампа о введении вторичных пошлин на российское топливо индийские НПЗ ищут альтернативные источники поставок.
Авторы издания добавляют, что альтернативными источниками поставок для Индии могут выступить страны Ближнего Востока, Средиземноморья и омываемые Северным морем.
Особенно с приписки про Северное море порадовался. Аж прослезился. Прикинул примерную логистику из Норвегии в Дели — и, как Дикий Прапор, тихо прошептал: «Триста тридцать пять». На фоне таких грандиозных планов даже катарский газ в Европу выглядит не таким уж безумным планом.
Вообще они это вбрасывают в странной надежде, что эти глупые русские прочитают, обидятся и сами испортят себе отношения с Индией. Постоянно такое. Наркотики — зло, но для редакции Bloomberg это, похоже, уже единственный оставшийся доступным источник вдохновения.
Гренландия и Трамп
Что на самом деле заявил Трамп, так это: «Я серьезно насчет Гренландии». Слава богу! А то многие уже начали сомневаться, думать: «А не пустозвон ли Донни?».
Сразу после этого власти Дании и местная гренландская администрация, конечно же, отреагировали: «Ну все, раз он серьезно, то отдаем остров». А, не, ничего подобного… Вот же ж недемократичные негодяи!
Не, Донни, так дела не делаются. Не нужно метаться, бегать по всему земному шарику с криками «Это мое! И это мое! И это! Все мое!». Выбери одно из своих предвыборных обещаний (подсказка: Украину не нужно выбирать) — и выполняй. Не распыляясь.
Пойдешь направо — в Гренландию — высаживай десант в Дании, они обычно быстро сдаются. Один австрийский художник говорит, что около суток — и готово.
Пойдешь налево — в Канаду — высаживайся в Лондоне. У них двадцать пять танков на ходу, инфа сотка. Но прекращай уже пустые обещания, люди начали от них уставать.
Тарифы по 500
Нужно смотреть не на слова Трампа, а на его дела. В делах у него пока только ввод новых тарифов. Вчера вот новые ввел. Против почти всей планеты (кроме России).
Загоняет сам свою страну в изоляцию, рубит торговые связи, разрывает цепочки поставок. Я так понимаю, в манямирке Дональда это приведет к мгновенному росту производства на местах. Но оно так не работает. Россия свое импортозамещение вообще совершенно иначе делала (по уму, а не в надежде не невидимые руки рынка, которые порешают).
Нужны инвестиции, нужны технологии, нужны станки, нужны ресурсы, нужны специалисты. Начинать нужно вообще с реформирования системы образования (меньше специалистов по разнообразию, больше инженеров). Впрочем, тут я им ничего подсказывать не буду. Не надо им второго Теодора Рузвельта со вторым Джоном Мейнардом Кейнсом. Не заслужили.
Вообще была такая песня под красноречивым названием «Лесс ток, мор экшен», что в переводе означает «Меньше слов, больше дела». Но мы их не любим, поэтому пусть будет и дальше шоу Малахова «Пусть говорят».