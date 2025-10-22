Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити будет проводить прежний курс в отношении России, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Такаити стала новым премьером Японии и первой женщиной в истории страны на этом посту. Вечером во вторник она сформировала кабинет министров, который прошел церемонию утверждения императором Нарухито.

«По прогнозам, националистические убеждения нового премьера будут иметь следствием не только противодействие глобалистским проектам, но и продолжение Японией политического курса, направленного против России», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что Япония, как и США со странами Европы, начала остро ощущать миграционный кризис.

«Правоконсервативная волна, ставшая реакцией на агрессивную политику глобализаторов, докатилась до Японии», — констатировал политик.