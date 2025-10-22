Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии

Во вторник Такаити стала новым премьером Японии и первой женщиной в истории страны на этом посту. Вечером во вторник она сформировала кабинет министров, который прошел церемонию утверждения императором Нарухито.
«По прогнозам, националистические убеждения нового премьера будут иметь следствием не только противодействие глобалистским проектам, но и продолжение Японией политического курса, направленного против России», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что Япония, как и США со странами Европы, начала остро ощущать миграционный кризис.
«Правоконсервативная волна, ставшая реакцией на агрессивную политику глобализаторов, докатилась до Японии», — констатировал политик.