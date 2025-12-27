Пушков объяснил стремление Трампа присоединить Гренландию: «Лакомый кусок»

«Не случайно в Копенгагене регулярно бьют в барабаны тревоги. Гренландия дает прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая. По логике трамповского гипер-реализма, Гренландия — слишком лакомый в геостратегическом плане кусок, чтобы сохранять статус-кво и полностью оставить его незначительной Дании», — написал Пушков.