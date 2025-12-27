Популярные темы
Пушков объяснил стремление Трампа присоединить Гренландию: «Лакомый кусок»

Стремление президента США Дональда Трампа захватить Гренландию обусловлено желанием получить прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая.

Источник: Reuters

Стремление президента США Дональда Трампа захватить Гренландию обусловлено желанием получить прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что тема присоединения Гренландии к США звучит реже, однако она не забыта Дональдом Трампом.

«Не случайно в Копенгагене регулярно бьют в барабаны тревоги. Гренландия дает прямой выход на Северный морской путь, который становится ключевым для России и Китая. По логике трамповского гипер-реализма, Гренландия — слишком лакомый в геостратегическом плане кусок, чтобы сохранять статус-кво и полностью оставить его незначительной Дании», — написал Пушков.

22 декабря Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Лэндри поблагодарил Трампа за назначение и подтвердил намерение страны заполучить остров. Позже Трамп объяснил, что США необходима Гренландия для того, чтобы обеспечить собственную национальную безопасность.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление о желании США захватить остров, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что нападение США на Гренландию будет равносильно атаке на всю Данию.