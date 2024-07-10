«Пушкинская карта» для молодежи России: где ее оформить в 2024 году и как ею пользоваться

Проект запустили в 2021 году; за два года ее оформили примерно 9 миллионов человек. Изначально номинал карты составлял 3 тысячи рублей, но с 2022 года его увеличили — теперь владельцам карты один раз в год поступает 5 тысяч рублей от государства. Их можно потратить на любые культурные мероприятия по всей России, которые несут в себе, помимо развлекательной, еще и образовательную функцию.