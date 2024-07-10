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«Пушкинская карта» для молодежи России: где ее оформить в 2024 году и как ею пользоваться

«Пушкинская карта», которую могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет, позволяет бесплатно посещать множество культурных мероприятий по России. Ее лимит в 2023 году увеличили до 5 тысяч рублей — эти деньги приходят от государства. «Лента.ру» рассказывает, как можно оформить «Пушкинскую карту».

Источник: РИА "Новости"

Проект «Пушкинская карта» был запущен в 2021 году. С его помощью можно оплачивать билеты на культурные мероприятия. Список доступных развлечений определяет министерство культуры: среди них и новые театральные постановки в столице, и региональные арт-фестивали, и гастролирующие выставки. «Лента.ру» рассказывает, как можно оформить «Пушкинскую карту» и почему ею точно стоит воспользоваться молодежи до 23 лет.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, созданная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и призванная повысить их интерес к культурно-просветительским мероприятиям.

Проект запустили в 2021 году; за два года ее оформили примерно 9 миллионов человек. Изначально номинал карты составлял 3 тысячи рублей, но с 2022 года его увеличили — теперь владельцам карты один раз в год поступает 5 тысяч рублей от государства. Их можно потратить на любые культурные мероприятия по всей России, которые несут в себе, помимо развлекательной, еще и образовательную функцию.

Билеты в кино по «Пушкинской карте» купить нельзя, однако с февраля 2022 года держатели карты смогут бесплатно посмотреть некоторые фильмы российских кинематографистов.

Сегодня к программе подключены порядка 11,5 тысячи культурных учреждений — среди них Большой и Мариинский театры, МХТ имени А. П. Чехова, Третьяковская галерея и другие. Регулярно молодежи предлагается посетить несколько тысяч мероприятий — за афишей можно следить в приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте «Культура.рф».

Условия получения

  • возраст от 14 до 22 лет;
  • гражданство Российской Федерации;
  • наличие паспорта и СНИЛСа.

«Пушкинская карта» бывает двух форматов: физическая (пластиковая) и виртуальная.

Как оформить пластиковую «Пушкинскую карту»

  1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении «Госуслуги. Культура».
  2. Подтвердите выпуск карты.
  3. Обратитесь за пластиковой картой в отделение «Почта Банка». Не забудьте взять с собой паспорт или СНИЛС.

Есть еще один способ оформить пластиковую карту

  1. Перейдите на сайт «Почта Банка».
  2. Кликните на «Оформить карту».
  3. Заполните заявку на получение карты: для этого потребуется ввести свои ФИО и мобильный телефон.
  4. Введите паспортные данные и номер СНИЛС, загрузите селфи и подпишите документы онлайн.
  5. Обратитесь в отделение «Почта Банка».

Плюсы пластиковой карты:

  • можно использовать как альтернативу виртуальной карты;
  • не зависит от смартфона и интернета.

Минусы пластиковой карты:

  • за выпуск пластиковой «Пушкинской карты» надо заплатить 500 рублей;
  • легче потерять, чем виртуальную карту.

Как оформить виртуальную «Пушкинскую карту»

  1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги».
  2. Подтвердите учетную запись (это возможно, в том числе через интернет-банки Сбербанк Онлайн, Тинькофф и Почта Банк).
  3. Установите мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и авторизуйтесь в нем с помощью логина и пароля от портала «Госуслуги».
  4. Загрузите селфи, чтобы подтвердить свою личность.
  5. Подтвердите выпуск карты.

Плюсы виртуальной карты:

  • не нужно никуда идти, всю процедуру можно выполнить онлайн;
  • услуга бесплатная;
  • выпускается моментально;
  • карта привязана к телефону — ее легче использовать и сложнее потерять.

Минусы виртуальной карты:

  • бывают технические сбои, когда картой воспользоваться нельзя, а альтернативного способа оплаты нет;
  • есть риск потерять средства с карты из-за действий мошенников;
  • виртуальная карта сильно зависит от смартфона — если он сломается, разрядится или будет вне зоны доступа сети, воспользоваться картой будет проблематично.

Как пользоваться

На сайте проекта «Пушкинская карта» перечислены основные правила для участников программы:

  • потратить деньги со счета можно только на познавательно-культурные мероприятия;
  • баланс карты не получится пополнить самостоятельно, поскольку программа существует за счет бюджетных средств, которые начисляет государство;
  • нельзя переводить деньги с «Пушкинской карты» на другие счета;
  • невозможно оплатить билет частично — с помощью карты и личных средств;
  • билеты на мероприятия, которые приобретаются с помощью «Пушкинской карты», являются именными, поэтому важно брать с собой на мероприятие документ, удостоверяющий личность;
  • билеты по «Пушкинской карте» можно вернуть и получить средства обратно на карту;
  • брать более одного билета на мероприятие по «Пушкинской карте» нельзя (привести с собой друга или родственника не получится);
  • есть возможность купить билеты по «Пушкинской карте» на мероприятие, которое запланировано на следующий год.

Что делать, если с картой возникли проблемы

Не получается оформить карту онлайн

Некоторые пользователи сталкиваются с неудобствами уже на этапе оформления карты на «Госуслугах» — обычно в таком случае на экране появляется надпись: «Учетная запись не подходит для участия в программе “Пушкинская карта”».

Это может произойти по нескольким причинам:

Если все данные верны и учетная запись на портале подтверждена, а сервис по-прежнему выдает ошибку, позвоните на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 100−70−10.

Здесь, как правило, причина в технических неполадках, которые должны решать специалисты «Почта Банка». К ним можно обратиться в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте»), а также позвонить в службу поддержки по номеру +7 (495) 532−13−00.

Если карта была оформлена только что, и деньги не поступили на счет, скорее всего, нужно немного подождать. Обычно баланс пополняется в течение часа; в противном случае на сайте «Пушкинской карты» рекомендуют обращаться в «Госуслуги», чтобы выяснить причину задержки.

Если баланс не пополняется в новом году, есть вероятность, что карту заблокировали.

Почему «Пушкинскую карту» могли заблокировать?

Чтобы разблокировать карту, следует обратиться в отделение, где она была выпущена, и написать заявление или оформить обращение онлайн в приложении «Почта Банк», или позвонить на горячую линию «Почта Банка».

Обычно в таком случае пользователь получает сообщения «Произошла ошибка», «Операция отклонена» или «Ошибка авторизации». В таком случае следует обратиться в техническую поддержку «Госуслуг» или «Почта Банка».