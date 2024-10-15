Пушистые сотрудники: в Китае домашних животных отправляют на работу

В последнее время в Китае обретают популярность кафе с пушистыми сотрудниками — собаками, кошками, енотами и другими питомцами. В подобных заведениях посетители могут не только перекусить, но и поиграть с животными, благодаря чему владельцы больше зарабатывают. Животные, в свою очередь, получают процент, поэтому считаются полноправными работниками кафе.