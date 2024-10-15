Пушистые сотрудники: в Китае домашних животных отправляют на работу

В последнее время в Китае обретают популярность кафе с пушистыми сотрудниками — собаками, кошками, енотами и другими питомцами. В подобных заведениях посетители могут не только перекусить, но и поиграть с животными, благодаря чему владельцы больше зарабатывают. Животные, в свою очередь, получают процент, поэтому считаются полноправными работниками кафе.
Жительница Китая Джейн Сюэ рассказала, что «устроила на работу» в такое кафе свою 2-летнюю собаку — самоеда по кличке Ок, чтобы она в течение дня не чувствовала себя одиноко и могла общаться с другими животными и посетителями.
Помимо прочего, Сюэ утверждает, что работа Ок позволяет их семье экономить деньги, ведь, когда девушка уходит на работу, оставляя животное одного, нужно на весь день включать кондиционер.
Это похоже на то, как родители отправляют своих детей в школу. Работа Ок в кафе — это беспроигрышный вариант. Там она сможет поиграть с другими собаками и не будет чувствовать себя такой одинокой.
Оплата за работу пушистых сотрудников крайне разнообразна и зависит от предложений владельца. Некоторые кафе предлагают зарплату в релевантной валюте — угощениях, а кто-то готов платить настоящие деньги или же предоставить существенную скидку на все меню.
Один из популярных постов аккаунта кафе с животными, например, гласит, что серо-белый кот по кличке Датоу («большеголовый») получил за свою работу пять банок кошачьего корма «после уплаты налогов».
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