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Пушистая угроза: как кролики захватили целый континент. Видео

В 1859 году австралийский фермер Томас Остин решил выпустить на волю 20 кроликов, чтобы поохотиться на них. Казалось, что могло пойти не так? Оказалось, все.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

После этого случая всего за несколько десятилетий популяция кроликов в Австралии увеличилась до 600 миллионов. Тогда местные фермеры забили тревогу, ведь ушастые грызуны съедали всю растительность, превращая зеленые поля в пустыни. Чтобы предотвратить голод на целом континенте, правительство построило ограду от кроликов длиною 3256 километров. Вот только этого оказалось недостаточно. Какими еще способами боролись с ушастыми вредителями, узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.