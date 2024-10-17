Пушистая угроза: как кролики захватили целый континент. Видео

После этого случая всего за несколько десятилетий популяция кроликов в Австралии увеличилась до 600 миллионов. Тогда местные фермеры забили тревогу, ведь ушастые грызуны съедали всю растительность, превращая зеленые поля в пустыни. Чтобы предотвратить голод на целом континенте, правительство построило ограду от кроликов длиною 3256 километров. Вот только этого оказалось недостаточно. Какими еще способами боролись с ушастыми вредителями, узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.