Традиции и обычаи праздника Пурим 2025

Это не понравилось приближенному царя Аману-амаликитянину. В особенности его задел тот факт, что Мордохей не падает перед ниц и даже не кланяется. Аман поклялся уничтожить не только дерзкого Мордохея, но весь его народ — всех евреев, живущих в Персии. Евреи в Персии оказались не по собственной воле. Они попали в плен во время нашествия в вавилонского нашествия, когда в 586 году был взят Иерусалим и в первый раз разрушен храм Соломона. Она сумели выжить и к моменту царствования царя Артаксеркса (евреи называли его Ахашверош) их было не меньше 40 000.