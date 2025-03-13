Традиции и обычаи праздника Пурим 2025

История праздника Пурим
Эта история записана в книге Танаха («Ветхом завете») в Свитке Эстер («Книге Есфири»). Однажды живший с Сузах еврей Мардохей (Мардехай) спас жизнь персидскому царю Артаксерксу. Он узнал, что дворцовые евнухи хотят убить царя и рассказал ему об этом. Покушение не удалось. Артаксеркс захотел отблагодарить своего спасителя и оставил его при дворце.
Это не понравилось приближенному царя Аману-амаликитянину. В особенности его задел тот факт, что Мордохей не падает перед ниц и даже не кланяется. Аман поклялся уничтожить не только дерзкого Мордохея, но весь его народ — всех евреев, живущих в Персии. Евреи в Персии оказались не по собственной воле. Они попали в плен во время нашествия в вавилонского нашествия, когда в 586 году был взят Иерусалим и в первый раз разрушен храм Соломона. Она сумели выжить и к моменту царствования царя Артаксеркса (евреи называли его Ахашверош) их было не меньше 40 000.
Евреев спасла преданная своему народу Эсфирь (Эстер). Она была женой царя, которую тот выбрал из череды претенденток, но скрыла от него, что она еврейка. Танах говорит о том, что выбор царя был обусловлен красотой девушки, ее скромность и добродетелями.
Эсфирь сильно рисковала, обращаясь к царю с просьбой. Артаксеркс не любил женщин, вмешивающихся в вопросы политики и запросто мог рассердиться на нее, если бы счел строптивицей. Тем не менее она сама, без вызова, явилась к царю и пригласила его на пир. Чтобы затея прошла удачно, Есфирь попросила всех иудеев Персии поститься и непрерывно молиться Богу.
На пиру она осторожно завела разговор о подписанном царем указе и разъяснила ему подоплеку, которой руководствовался Аман. Узнав, что стал жертвой интриги и что подписанный им самим указ угрожает жизни преданного ему Мордохея, царь повесил Амана и позволил Мордохею самому написать любой приказ, чтобы спасти иудеев и скрепить его царской печатью.
Мардохей написал приказ, в котором царь разрешил евреям защищаться с оружием в руках, и разослал его по всем провинциям царства. В результате евреи перебили 70 000 персов и навсегда избавились от потомков Амана, повесив десять его сыновей. Указ был разослан 13 дня месяца адара. Получив его, евреи восстали. В честь этих событий и появился еврейский праздник Пурим.
Как правильно отмечать Пурим
Праздник Пурим считается веселым праздником, ведь евреи празднуют победу над врагом Аманом и персами. Вечером в синагогах они читают свиток Эстер из Танаха. Причем при упоминании Амана слушатели должны свистеть, трещать грагерами — специальными трещотками и топать, выражая негодование и презрение к Аману. Текст читают и на следующий день.
На утренней службе проводят специальное чтение эпизода из Торы, где описывается битва Иисуса Навина против Амалика, которая случилась за 1000 лет до событий. В этот день читают особую молитву, в которой описывается история Пурима и возносится благодарение Богу за чудесное спасение.
Как поздравляют на Пурим
После синагоги нужно навестить знакомых и родных и подарить им особый подарок — мишлоах манот. Обычно мишлоах манот состоит из фруктов, алкоголя и восточных сладостей. При этом каждый еврей обязательно должен в этот день помочь хотя бы двум нуждающимся соплеменникам — пожертвовать им одежду или продукты.
Это семейный праздник: на улицах городов в этот день взрослые и дети устраивают костюмированные шествия, в которых разыгрывают сценки из свитка Эстер. Считается, что переодевание символизирует тайну происхождения Эсфирь, о которой царь так и не узнал.
Сразу же после посещения синагоги, можно устроить шумные застолье, на котором обязательно подают алкоголь, традиционную выпечку «уши Амана» — хаменташен (хаменташ), особый кекс и мясо. Причем хаменташен подают друг другу со словами «Хаг Пурим самэах!», что значит «Счастливого Пурима!».
По поводу выпивки в этот день есть поговорка, что пить нужно столько, чтобы не отличить слова «Проклят Аман!» от слов «Благословен Мордохей!», однако до нарушения заповедей допиваться не следует. Нужно знать меру.
Рецепт традиционного печенья хоменташ
Хаменташен — это выпечка в виде треугольников с начинкой. В праздник Пурим хаменташен — обязательное блюдо. Его подают за праздничным столом и им угощают всех гостей, родственников и друзей в течение всего Пурима.
Для его приготовления вам понадобятся:
- 300 граммов муки,
- 125 граммов сахарной пудры,
- 225 граммов сливочного масла,
- 3 яйца,
- вода,
- ½ чайной ложки соли,
- абрикосовый джем.
Смешиваем муку, сахарную пудру, соль. Режем масло, добавляем в муку и разминаем вилкой до получения крошки. Добавляем два желтка, столовую ложку воды и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холод на 30 минут.
Вынимаем, тонко раскатываем тесто, вырезаем круги и смазываем их желтком, взбитым с чайной ложкой воды. Выкладываем на круги джем или другую начинку, защипываем края в форме треугольника. В центре оставляем отверстие для выхода пара. Убираем в холод на 20−30 минут.
Выпекаем в уже разогретой духовке при температуре в 200 15 минут. Печенье должно приобрести золотистый цвет. Хаг Пурим самэах!
Майя Новик