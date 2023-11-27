«Пугают даже исследователей»: юг США заполонили жуткие артефакты

Как отмечается в сюжете, «жуткие» находки, которые попадаются на побережье Мексиканского залива, «пугают даже исследователей», а пляжникам следует «проявлять осторожность» и «лучше всего» оставлять эти бутылки надежно закупоренными.

«Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее — зачем рисковать?» — заявил Fox Digital исследователь Джейс Таннелл.

В указанных бутылках могут быть волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости», традиционно они использовались в Великобритании, где, по данным отдела науки и общества Университета Макгилла, в 16−17 веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинания. При этом для отражения «чар» как раз и использовались так называемые «ведьмины бутылки».