Российская певица Алла Пугачева впервые высказалась в соцсетях после скандального интервью.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала она на своей странице в Instagram*.
Напомним, 10 сентября вышло интервью с Пугачевой. В нем она заявила, что не собиралась уезжать из России, рассказала о своем здоровье и жизни с семей за границей. Резкую критику вызвали слова артистки о главе самопровозглашенной республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил Пугачеву, заявив, что она абсолютно не разбирается в теме, и о том, кто был Дудаев, следует спросить у жителей Чечни.
Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что в отношении Пугачевой могут провести проверку, а затем возбудить уголовное дело после ее слов о Дудаеве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия». Слова Пугачевой о Дудаеве она прокомментировала цитатой из Библии: «Не сотвори себе кумира».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Пугачеву звания народной артистки. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что президент России Владимир Путин может сделать это соответствующим указом.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.