Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачева впервые высказалась в соцсетях после скандального интервью

Певица отреагировала на критику после вышедшего интервью.

Источник: Аргументы и факты

Российская певица Алла Пугачева впервые высказалась в соцсетях после скандального интервью.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала она на своей странице в Instagram*.

Напомним, 10 сентября вышло интервью с Пугачевой. В нем она заявила, что не собиралась уезжать из России, рассказала о своем здоровье и жизни с семей за границей. Резкую критику вызвали слова артистки о главе самопровозглашенной республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил Пугачеву, заявив, что она абсолютно не разбирается в теме, и о том, кто был Дудаев, следует спросить у жителей Чечни.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что в отношении Пугачевой могут провести проверку, а затем возбудить уголовное дело после ее слов о Дудаеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия». Слова Пугачевой о Дудаеве она прокомментировала цитатой из Библии: «Не сотвори себе кумира».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Пугачеву звания народной артистки. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что президент России Владимир Путин может сделать это соответствующим указом.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.

** Запрещенная в России террористическая организация.