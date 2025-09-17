Пугачева впервые высказалась в соцсетях после скандального интервью

Напомним, 10 сентября вышло интервью с Пугачевой. В нем она заявила, что не собиралась уезжать из России, рассказала о своем здоровье и жизни с семей за границей. Резкую критику вызвали слова артистки о главе самопровозглашенной республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве.