Пугачева сохранила права на свои песни в России

Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сохранила права на более чем 160 песен в России и может получать деньги за их публичное исполнение другими людьми, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских правообладателей.

Согласно данным ведомства, Пугачевой принадлежат 166 песен. Исполнительница является автором более 40 текстов, а также композитором 146 песен. Как минимум в 22 произведениях Пугачева выступила их композитором и автором одновременно.

«Российское авторское общество — это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — рассказала РИА Новости юрист Ирина Остапчук.

Эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Павел Сурков, в свою очередь, добавил, что РАО стало в России основным реестром, вело учет и, соответственно, занималось охраной прав правообладателей.

«Автор волен передать права на свое произведение, чтобы их охраняло не РАО, а какое-то другое агентство. Алла Борисовна, судя по реестру, не стала что-то менять, и поэтому до сих пор охраной ее произведений занимается РАО», — заключил эксперт.