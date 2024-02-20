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Pubmed: иммунный ответ на вирус герпеса связан с развитием деменции

Двое из трех жителей планеты «носят» его в себе, большинство — бессимптомно.

Специалисты из Уппсальского университета и Университета Умао в Швеции показали на примере более тысячи пожилых пациентов, что у носителей вируса простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) вдвое больше риск развития деменции. Для исследования были подобраны участники строго одного возраста — 70 лет в начале наблюдений, что позволило исключить влияние основного предиктора — возраста. Также ученые доказали, что взаимосвязь слабоумия и герпеса сохранялась вне зависимости от генетической предрасположенности к деменции. Результаты работы опубликованы в «Журнале болезни Альцгеймера».

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 67% людей во всем мире являются носителями ВПГ-1 (инфицированы более 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет). При этом последнее глобальное исследование ВОЗ было в 2015 году, то есть цифры с тех пор могли вырасти. Только у части пациентов симптомы проявляются в виде высыпаний на коже и слизистых, в то время как у многих людей герпес может никогда не показать себя. Лечение, назначаемое во время таких проявлений, как «простуда на губах», не устраняет сам вирус — он продолжает жить в организме до следующего ухудшения иммунитета.

Новое исследование также показало, что эта пожизненная «болячка» может приводить не только к проблемам в виде воспалений и волдырей снаружи. Но и коварно действовать внутри нас — влиять на функции мозга.

Полученные результаты частично подтвердили предыдущие выводы ученых. Ранее, в 1990-х, специалисты обнаруживали аномально высокие уровни ДНК герпеса в мозгу умерших пациентов с болезнью Альцгеймера. А в 2008-м ученые также выявили ДНК вируса в 90% белковых бляшек в мозге пациентов с деменцией после смерти. Причем 72% — внутри этих бляшек.

Участниками нового исследования стали 1002 жителя Швеции, их наблюдали в течение 15 лет. На начало работы ни у кого из пациентов не было диагноза деменция, а вот ВПГ-1 был выявлен у 82%. За годы исследования у 11% участников развились симптомы деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

Анализ результатов показал, что у пациентов с антителами к ВПГ-1 (то есть у носителей герпеса) вероятность развития старческого слабоумия от разных причин была в два раза выше, чем у тех, у кого герпеса не было. Важным открытием было, что наличие генетической предрасположенности (фактор APOE) не сыграло роли — он не усугублял предполагаемое влияние ВПГ-1.

В исследованиях появляется все больше и больше доказательств, которые, как и наши результаты, указывают на вирус простого герпеса как фактор риска развития деменции. Результаты показали, что иммунный ответ на вирус герпеса тесно связан со снижением когнитивных функций.

Эрика Вестин
эпидемиолог из Уппсалького университета

Деменцию, в частности, болезнь Альцгеймера, давно связывают со скоплениями бета-амилоидных белков в головном мозге, образующих бляшки. Считается, что именно они запускают необратимые нарушения в мозге. В то время как большинство исследователей ищут способы предотвратить их образование, чтобы избежать развития слабоумия, некоторые специалисты предполагают, что они не причина, а следствие. Согласно этой гипотезе, бета-амилоидные бляшки могут играть роль в иммунном ответе ЦНС на действия патогенов. Например, в восстановлении и профилактике повреждений, вызываемых вирусами.

По словам ученых, более века эта гипотеза существует, но до недавнего времени ей почти не уделяли внимания. Теперь новое исследование и некоторые другие работы вновь указывают на то, что причиной некоторых видов деменции могут быть патогены, попытки защитить от них мозг и «вышедшая из-под контроля» реакция иммунитета.

Авторы призвали исследовать вопрос — может ли лечение герпеса предотвращать или приостанавливать развитие деменции. Если да, это будет означать, что нейродегенеративные заболевания можно будет попробовать лечить на ранней стадии с помощью обычных противогерпетических препаратов.