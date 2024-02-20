Pubmed: иммунный ответ на вирус герпеса связан с развитием деменции

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 67% людей во всем мире являются носителями ВПГ-1 (инфицированы более 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет). При этом последнее глобальное исследование ВОЗ было в 2015 году, то есть цифры с тех пор могли вырасти. Только у части пациентов симптомы проявляются в виде высыпаний на коже и слизистых, в то время как у многих людей герпес может никогда не показать себя. Лечение, назначаемое во время таких проявлений, как «простуда на губах», не устраняет сам вирус — он продолжает жить в организме до следующего ухудшения иммунитета.