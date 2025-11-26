Публикации о якобы утечке разговоров Ушакова назвали попыткой срыва переговоров

Публикации о возможной утечке разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым указывает на попытку срыва переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин.
«Не так важно, действительно ли разговоры имели место или же это фейк. Важно, что сам факт слива — это сознательная попытка срыва наметившегося прогресса в процессе мирного урегулирования, — сказал политолог. — Это классическая провокация».
Вместе с тем, Жарихин отметил, что из якобы утекших разговоров не следует, что Россия диктует США свои условия соглашения — напротив, речь идет скорее о попытке охватить весь круг проблем, мешающих установлению надежного мира.
«План, который мы видели изначально, не отвечает полностью интересам России или, наоборот, Украины и ее европейских партнеров. Более того, там есть достаточно спорные для российской стороны пункты. Но там перечислены все проблемы, которые так или иначе необходимо решить на пути движения к миру, — объяснил Жарихин. — То, что происходит сейчас, исключение каких-то пунктов, — это попытка замести под ковер часть проблем. А сливы переговоров — просто вишенка на торте».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение якобы утекшую запись телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым и Ушакова с Дмитриевым. Утверждается, что в ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта. По данным издания, после этого в американской администрации появился мирный план, состоящий из 28 пунктов.