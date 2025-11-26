Публикации о якобы утечке разговоров Ушакова назвали попыткой срыва переговоров

«План, который мы видели изначально, не отвечает полностью интересам России или, наоборот, Украины и ее европейских партнеров. Более того, там есть достаточно спорные для российской стороны пункты. Но там перечислены все проблемы, которые так или иначе необходимо решить на пути движения к миру, — объяснил Жарихин. — То, что происходит сейчас, исключение каких-то пунктов, — это попытка замести под ковер часть проблем. А сливы переговоров — просто вишенка на торте».