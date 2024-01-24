Птичий грипп значительно сократил популяцию тюленей в Аргентине

Почти 96% детенышей Mirounga leonina, южного морского слона (млекопитающих семейства настоящих тюленей) по всей Аргентине, родившихся в 2023 году, погибли из-за H5N1 — высокозаразного штамма птичьего гриппа. Как пишет ScienceAlert, главная проблема в том, что болезнь теперь может передаваться от млекопитающих к млекопитающим.

На трех пляжах, где размножается этот вид, обнаружено более 17 тысяч тел погибших от гриппа детенышей тюленей. «Показатели смертности 2023 года сильно контрастируют с 18 тысячами детенышей, родившихся и успешно выкормленных в 2022 году», — отмечают директор здравоохранения Общества охраны дикой природы (WCS) Крис Уолцер.

Это означает потерю почти целого поколения южных морских слонов в регионе. Поскольку этим животным требуется не менее трех лет, чтобы достичь зрелости, влияние на их популяцию может не ощущаться до 2027 года, когда станет меньше доступных размножающихся взрослых особей для производства последующих поколений.

Хотя вирус H5N1 существует с 1996 года, в течение многих лет он в основном циркулировал среди домашних птиц, что привело к уничтожению сотен миллионов животных. Со временем он мигрировал по миру и достиг Антарктиды.

За несколько дней до этого впервые от птичьего гриппа впервые в истории погиб белый медведь. Биологическая трагедия пополнила быстрорастущий список животных, пострадавших от болезни. В него также вошли находящиеся под угрозой исчезновения каспийские тюлени, медведи гризли, дельфины, выдры, норки и лисы — всего около 345 видов птиц и млекопитающих.

Большинство заболевших являются хищниками, что, по версии экспертов, означает, что они, заразились вирусом от своей добычи. Однако детеныши морских слонов не склонны вступать в контакт с птичьими выделениями и кормятся молоком матерей. На данный момент ученые озадачены вопросом, как штамм передается от одних млекопитающих к другим.

Недавно ученые нашли пернатых с иммунитетом к птичьему гриппу.

Олеся Маевская