Птерозавры умели летать двумя стилями, паря или взмахивая крыльями

Долгое время оставался открытым вопрос, могли ли самые крупные из птерозавров летать. Ученых ставили в тупик гигантские размеры этих ящеров. Попытки понять механику их полета были основаны только на примерах аэродинамики сегодняшних птиц и летучих мышей. Однако ответов на вопросы не было, так как полые легкие кости конечностей птерозавров находили в основном расплющенными. Новое исследование стало возможным после обнаружения на севере и юге Иордании сразу двух окаменелостей, которые сохранились в трехмерной форме.