Птерозавры умели летать двумя стилями, паря или взмахивая крыльями

Команда палеонтологов из Иордании, Саудовской Аравии и США выяснила, как летали гигантские птерозавры — до сих пор их способность подниматься в небо вообще подвергалась сомнению. Авторы сделали и проанализировали подробные снимки внутреннего строения костей двух особей, живших на территории теперешней Иордании. И, к своему удивлению, обнаружили, что один из летающих ящеров активно махал крыльями, а второй предпочитал парить, как стервятник. Результаты уникального исследования опубликованы в Журнале палеонтологии.
Как летали птерозавры?
Долгое время оставался открытым вопрос, могли ли самые крупные из птерозавров летать. Ученых ставили в тупик гигантские размеры этих ящеров. Попытки понять механику их полета были основаны только на примерах аэродинамики сегодняшних птиц и летучих мышей. Однако ответов на вопросы не было, так как полые легкие кости конечностей птерозавров находили в основном расплющенными. Новое исследование стало возможным после обнаружения на севере и юге Иордании сразу двух окаменелостей, которые сохранились в трехмерной форме.
Оба экземпляра были крупнотелыми видами аждархоидных птерозавров (Azhdarchoidea) из подотряда птеродактилей. Они жили в меловом периоде около 72−66 миллионов лет назад на окраине Афро-Аравии. Один гигант с размахом крыльев в 10 метров — птерозавр под названием Арамбургиана (Arambourgiania philadelphiae), второй поменьше — с размахом крыльев 5 метров, оказался новым видом, названным Inabtanin alarabia по месту находки.
Ученые, сами не веря своей удаче, попробовали сделать компьютерную томографию костей крыльев. До этого у специалистов почти не было информации, как эти кости могли выглядеть изнутри при жизни птерозавров. Оказалось, что в новых экземплярах внутренние структуры не только хорошо сохранились, но и были видны для аппаратуры.
Два способа полета
Исследование показало, что крупные ящеры не только могли летать, но еще и делали это разными стилями. У арамбургианы микротомография выявила ряд спиральных гребней вдоль кости, которые напоминают структуру внутри костей крыльев стервятников, связанную с парением в воздухе. У Inabtanin внутри костей были плотные перекрещенные структуры с «полыми стойками», что соответствует строению у современных машущих птиц (стрижей, колибри и других, которые летают, постоянно взмахивая крыльями).
«Результаты показывают, что у инабтанина внутренняя морфология костей сходна с морфологией машущих птиц, в то время как внутренняя морфология арамбургии наиболее похожа на внутреннюю морфологию парящих птиц», — пишут исследователи.
Авторы назвали открытие «захватывающим», потому что оно дает представление о том, как жили самые первые крупные позвоночные, освоившие полет. И которые при этом являются единственными летающими животными, которые вымерли. Теперь исследователи собираются выяснить, какой из стилей полета был освоен первым и зависело ли это от размеров птерозавра.