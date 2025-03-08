Psyhologies.ru: что значит фраза «плюс вайб» и как Марк Эйдельштейн сделал ее вирусной

На этом, однако, роль сленга для зумеров и альфа не ограничивается. Некоторые психологи предлагают посмотреть на культуру сленга несколько шире. Специалисты обращают внимание, что подобные выражения говорят о смене ценностных ориентиров новых поколений — например, о том, что стремление адаптироваться под окружающий мир для них уже не так важно, как для их родителей, дедушек и бабушек.