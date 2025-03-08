Psyhologies.ru: что значит фраза «плюс вайб» и как Марк Эйдельштейн сделал ее вирусной

Что такое «плюс вайб»
Автором фразы «плюс вайб» в соцсетях считают российского актера Марка Эйдельштейна. Ее он использовал во время церемонии премии «Оскар» — отвечая на вопрос видеоблогерши Амелии Димолденберг о впечатлениях от мероприятия, Эйдельштейн ответил: «Это плюс вайб. Плюс вайб активность». Выражение быстро стало популярным — причем не только среди американцев, смотревших прямую трансляцию и искренне полюбивших фильм «Анора» с участием Марка, но и россиян, которые следили за актером в соцсетях.
Фраза «плюс вайб» происходит от английского слова vibe — дословно оно означает «вибрации» и само по себе популярно среди зумеров. В английском языке, как правило, вместе с ним используют слова good — так получается выражение good vibes, или «положительные вибрации». Его используют, чтобы описать позитивное атмосферу где-либо или приятные впечатления от общения с кем-либо.
В русском языке слово «вайб» зумеры используют иначе — у него есть как минимум две формы:
- «плюс вайб» означает что-то положительное;
- «минус вайб» — наоборот, отрицательное.
В английском языке такого словосочетания нет — 23-летний Марк Эйдельштейн «открыл» американцам новую фразу, которая, по всей видимости, моментально стала вирусной. «Я не знаю, что это, но я уже взял ее в свой словарь», — восторженно признаются пользователи X/Twitter.
Зачем нужен сленг
Молодежный сленг не перестает удивлять — новые фразы изобретают не только зумеры, но и подрастающие альфа. Такие слова, которые взрослым кажутся странными, непонятными или даже пугающими, нужны молодому поколению по разным причинам — например, сленговые выражения:
- помогают почувствовать себя независимыми;
- дают свободу самовыражения и творчества;
- облегчают поиск единомышленников и «своей» группы;
- становятся способом отделить себя от старшего поколения.
На этом, однако, роль сленга для зумеров и альфа не ограничивается. Некоторые психологи предлагают посмотреть на культуру сленга несколько шире. Специалисты обращают внимание, что подобные выражения говорят о смене ценностных ориентиров новых поколений — например, о том, что стремление адаптироваться под окружающий мир для них уже не так важно, как для их родителей, дедушек и бабушек.
«Сейчас молодые не хотят прогибаться под мир, — рассуждает психолог Лерона Наринская. — Они чувствуют собственную правоту, самость, умеют защищать свои права. Теперь не они для этого мира, а “мир для них” — это совсем другое самоощущение».