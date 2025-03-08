Psychology Today: 3 причины того, что вы без конца попадаете в ловушку токсичных отношений

Токсичные партнеры никогда не кажутся такими с самого начала. Поначалу они вполне милы, очаровательны, ласковы или даже слишком идеальны. Но маленькие «красные флаги» всегда появляются рано — например, человек не принимает всерьез ваши чувства, расширяет ваши границы или заставляет вас чувствовать, что вы должны доказывать свою ценность. Проблема в том, что вы стараетесь не обращать внимания на подобные сигналы, в надежде, что все наладится как-то само.