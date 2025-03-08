Psychology Today: 3 причины того, что вы без конца попадаете в ловушку токсичных отношений

Если ваша личная жизнь представляет собой нескончаемую череду токсичных отношений и эмоционально недоступных партнеров, жестоких разочарований и разбитых сердец, то стоит задуматься и о своей ответственности за происходящее… Конечно, вы не заслуживаете плохого обращения, но, возможно, ваши подсознательные убеждения, страхи и прошлые раны тянут вас не к тем людям.
Вот три основные причины того, что вы все время наступаете на одни и те же грабли:
1. Вечно принимаете эмоциональное опьянение за любовь
Вы замечали, что отношения, которые начинаются с интенсивной «химии», обычно не менее грандиозно рушатся и сгорают? Вспомните эту вызывающую сердцебиение неуверенность: ответит ли он (а) мне? Нравлюсь ли я ему/ей? Что он (а) обо мне подумал (а)? Эти американские горки эмоций вызывают выброс дофамина, который может ошибочно восприниматься как нечто более глубокое — как любовь. Но настоящая любовь не строится на тревоге и сомнениях.
Как это прекратить: прислушайтесь к себе и осознайте, какие чувства вы испытываете, находясь рядом с партнером, не сиюминутно, а на долгой дистанции. Возбуждение и восторги быстро угасают, но уважение и ощущение эмоциональной безопасности остаются. Если вы постоянно чувствуете в отношениях с этим человеком тревогу и неуверенность, это не любовь — это один сплошной «красный флаг».
2. Игнорируете ранние «тревожные звоночки»
Токсичные партнеры никогда не кажутся такими с самого начала. Поначалу они вполне милы, очаровательны, ласковы или даже слишком идеальны. Но маленькие «красные флаги» всегда появляются рано — например, человек не принимает всерьез ваши чувства, расширяет ваши границы или заставляет вас чувствовать, что вы должны доказывать свою ценность. Проблема в том, что вы стараетесь не обращать внимания на подобные сигналы, в надежде, что все наладится как-то само.
Как это прекратить: перечислите все «красные флаги», которые вы игнорировали в прошлых отношениях, а затем установите для себя жесткое правило: когда я вижу эти знаки, я ухожу — и без исключений.
3. Остаетесь, потому что боитесь одиночества
Возможно, вы говорите себе: «Никто не идеален. Во всех отношениях есть проблемы». Хотя это правда, все же есть разница между преодолением повседневных трудностей и пребыванием рядом с тем, кто вас не ценит по-настоящему. Если вы не уходите, потому что одиночество кажется вам страшнее, чем токсичные отношения, вас неминуемо ждет еще большая душевная боль.
Как это прекратить: научитесь наслаждаться собственной компанией. Когда вам будет комфортно в одиночестве, вы перестанете довольствоваться партнерами, которые не отвечают вашим потребностям.
И помните — когда вы берете ответственность за выбор не тех партнеров на себя, вы возвращаете себе силу. Вместо того, чтобы спрашивать: «Почему они продолжают так со мной обращаться?», вы должны себя спросить: «Почему я это им позволяю?».