Psychologies.ru рассказали о секрете долголетия итальянки Эммы Морано — она прожила 117 лет

Секрет Эммы Морано
Эмма Морано родилась Италии в 1899 году — она стала известна тем, что дожила до 117 лет. Всю свою жизнь женщина придерживалась особенных и довольно простых привычек, которые, по ее словам, способствовали долголетию. Свою долгую жизнь Морано объясняла двумя факторами: решением оставаться незамужней и диетой, основанной на ежедневном употреблении яиц.
Особенный рацион
Эмма Морано регулярно употребляла три яйца в день — два их них были сырыми, а одно приготовлено в виде омлета. Такую привычку питания итальянка выработала в 20-летнем возрасте — после Первой мировой войны, когда у нее была диагностирована анемия. В одном из интервью Морано призналась, что ежедневное употребление яиц обеспечивало ее энергией и питательными веществами, необходимыми для того, чтобы справляться с физическими нагрузками на работе и поддерживать стабильное здоровье.
Долгожительница также дополняла свой своеобразный рацион особым напитком граппа — итальянским ликером, приготовленным на основе шалфея, руты и винограда. Она варила его самостоятельно и пила по ложечке — как и полагается по одной из итальянских традиций. От такой привычки Морано не отказалась и в пожилом возрасте, а вот количество съеденных яиц она со временем сократила до двух.
Отказ от брака
Еще одним примечательным аспектом жизни Эммы стало ее твердое решение прожить без партнера большую часть своей жизни. Ее единственный брак, в который она вступила всего в двадцать лет, не был ни счастливым, ни добровольным. Вынужденная вступить в отношения после потери любимого мужчины во время Первой мировой войны, Эмма, по ее словам, терпела жестокость со стороны партнера, а в 1938 году она разошлась с ним окончательно.
После смерти единственного ребенка Эмма решила, что не желает подчиняться чужому «господству», и решила жить одна, не ища новых отношений. Эмма твердо верила, что это решение положительно повлияло на ее здоровье и долголетие, поскольку она избежала эмоционального стресса, с которым часто могут сталкиваться люди, вступающие в отношения.
По словам врача Карло Бравы, который занимался лечением Морано на протяжении тридцати лет, секрет ее долголетия может быть не только в своеобразном стиле питания и жизни вообще, но и в генетических факторах — мать итальянки, как и она сама, тоже была долгожительницей, а одна из сестер Эммы прожила более ста лет.