Psychologies.ru рассказали о секрете долголетия итальянки Эммы Морано — она прожила 117 лет

Еще одним примечательным аспектом жизни Эммы стало ее твердое решение прожить без партнера большую часть своей жизни. Ее единственный брак, в который она вступила всего в двадцать лет, не был ни счастливым, ни добровольным. Вынужденная вступить в отношения после потери любимого мужчины во время Первой мировой войны, Эмма, по ее словам, терпела жестокость со стороны партнера, а в 1938 году она разошлась с ним окончательно.