Psychological Bulletin: потеря даже 1 часа сна усиливает тревогу и беспокойство

Современные люди в значительной степени лишены сна, пишут ученые в журнале Psychological Bulletin. И для укрепления психического здоровья важно понимать, недостаток скольких часов ночного отдыха сказывается на нашем эмоциональном состоянии. Чтобы выяснить это, ученые проанализировали 154 предыдущих исследования, в которых приняли участие 5715 испытуемых, а все эксперименты длились в общей сложности 50 лет.

Общим в этих научных работах было то, что людей по-разному лишали части ночного сна. Эти опыты можно свести к трем большим группам. Одних испытуемых просили ложиться на час или два позже обычного, но вставали они по прежнему режиму. Другим не давали спать в течение длительного времени. Третьих периодически будили на протяжении всей ночи. Наутро всех просили дать оценку собственному настроению, замеряли реакцию на эмоциональные стимулы, оценивали симптомы тревоги и депрессии.

Метаисследование показало, что все три типа недосыпания приводили к уменьшению положительных эмоций, таких, как радость, счастье и удовлетворенность, а также к усилению симптомов тревоги, таких, как учащенное сердцебиение и повышенное беспокойство.

Это происходило даже после коротких периодов потери сна, например, после того, как мы ложились спать на час или два позже обычного или после потери всего нескольких часов сна. Кара Палмер доцент кафедры психологии Университета штата Монтана

Данных об усилении симптомов депрессии, а также беспокойстве, стрессе и грусти, было получено меньше.

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