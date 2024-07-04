Психотронное оружие: как изучалась телепатия

В 2016 году Илон Маск создал компанию Neuralink, цель которой — разработать мозговой имплантат, подключенный к компьютерной сети. В мае 2023 года в Neuralink заявили, что специалисты собираются перейти от испытания на животных к испытаниям на людях.
В начале 2024 года распространилась новость об имплантации чипа из 1024 маленьких электродов в мозг Нолана Амбро — пациента с параличом нижних конечностей. Вскоре после операции мужчина мог играть в свою любимую видеоигру просто сосредотачивая свои мысли на перемещении курсора на экране. Многие технические обозреватели говорят о том, что многие идеи Маска связаны с увлечением научной фантастики.
Писатели и ученые
Так называемая твердая научная фантастика, опирающаяся на актуальную физику или инженерию, сама по себе продвигалась как серьезное научное направление легендарным редактором журнала Astounding Science Fiction, Джоном У. Кэмпбеллом. Кэмпбелл продвигал таких авторов, как Айзек Азимов, Роберт А. Хайнлайн и Артур К. Кларк. А вот телепатия считается явлением, которое близко к мистике, а не науке.
Тем не менее и Кэмпбелл, и Кларк всю жизнь были сторонниками точки зрения, что телепатия вполне возможна, а научное доказательство ее существования, по всей видимости, не за горами.
Концепция телепатии была впервые предложена в 1882 году английским поэтом-агностиком и психологом-любителем Фредериком Майерсом. После того, как его спутница жизни умерла. Тогда Майерс начал исследовать мир спиритических сеансов, на которых женщины утверждали, что они могут передавать послания умерших. Для некоторых верующих людей такие сеансы стали подтверждением существования жизни после смерти.
В 1882 году вместе с Сиджвиком и несколькими другими серьезными учеными из Кембриджа основали в Лондоне под названием «Общество психических исследований». Майерс составил понятие «телепатия», соединив греческие слова tele и pathos, чтобы выразить идею «прикосновения на расстоянии». Это был нейтральный термин для описания, как он выразился, «общения вне общепринятых каналов восприятия». Телепатия была возможностью получения сообщений из бессознательного или общения через огромные расстояния.
После того, как начали появляться первые телефоны, многие инженеры-изобретатели говорили о том, что не за горами создание машины для передачи мыслей.
После смерти Майерса в 1901 году была опубликована его книга «Человеческая личность и ее выживание после телесной смерти», где утверждалось, что до научного открытия телепатии осталось несколько лет. Однако до 1934 года никто не вспоминал о ней. Только в 1934-м американский ученый Дж. Б. Райн заново открыл исследования психических энергий, назвав это парапсихологией. Эта область не была воспринята как важная.
Писатель Артур Кларк часто использовал в своих книгах идею появления у человека телепатических способностей, чтобы рассказать об эпохальном сдвиге в эволюции человека. В своем романе «Конец детства» (1953) Сверхправители вступают в контакт с человеческой расой не из-за развития технологий человечества — в частности, ядерного оружия, — а из-за развития его психических способностей, с помощью которых люди могли наносить ущерб за пределами Земли.
Военные исследования
В 1960—1970-х годах исследования телепатии были связаны с военно-промышленными комплексами восточного и западного блоков. Тогда телепатию рассматривали как возможность победить в гонке вооружений.
В ходе Холодной войны противостоящие друг другу стороны пытались понять, смогут ли телепатические способности превзойти ядерное оружие или смогут ли шпионы при помощи нее обходить защитные системы.
В СССР после смерти Сталина советский физиолог Леонид Васильев открыл в Ленинградском университете новую лабораторию для изучения возможности дистанционного наблюдения и мысленного внушения. В 1963 году Васильев попробовал установить телепатическую связь между Ленинградом и Севастополем — испытуемые якобы обменивались точными данными на расстоянии 1700 километров.
ЦРУ и «промывание мозгов»
В 1973 году шведская команда ученых ввела новый термин — «психотроника». Тогда в основу легли не просто описания сверхъестественных явлений, а именно возможность их использования, превратить их в технологии.
Управление национальной безопасности США разработало собственные проекты по исследованию экстраординарных психических состояний. Так, один из них, ЦРУ MK-Ultra, в рамках которого изучались способы промывания мозгов и воздействие галлюциногенных препаратов на добровольных и недобровольных испытуемых, звучит как жуткая теория заговора. Однако проект действовал под разными предлогами в период с 1953-го по 1973 год.
В 1970-х физики Рассел Тарг и Гарольд Путхофф из Стэнфордского исследовательского института изучали технику проективного визионерского опыта, под названием «дистанционный просмотр». «Телепат» мог «видеть» места преступлений или «шпионить» за врагами при помощи простой телепатии.
Широкое распространение
В итоге американский проект и его российские аналоги отразились на умах общества. Согласно представлениям ученых, существует некий канал, «по которому информация об удаленном местоположении может быть получена с помощью пока еще не опознанной модальности восприятия».
В 1973 году экспериментатор Ури Геллер по британскому телевидению продемонстрировал возможность согнуть ложку при помощи силы мысли. Помимо прочего, по ТВ того времени показывали, как люди мысленно передают друг другу различную информацию. Говорили, что люди этого добились благодаря тщательным тренировкам.
«Звездные врата»
В 1978 году в США увеличивали финансирование исследований в области телепатии. Это привело к созданию секретного подразделения под названием «Звездные врата». Этот проект объединил различные направления экспериментальных «псиоп»-исследований, включая экстрасенсорную проекцию, контроль сознания и дистанционное манипулирование ничего не подозревающими людьми.
Тот факт, что американские исследования паранормальных явлений были связаны с научно-фантастической и уфологической мыслью, предполагает, что нужно рассматривать телепатию в контексте массовой культуры. Так, телепатия была важна и в контркультуре хиппи. Некоторые ученые говорили, что новое поколение людей открыто мистическому опыту и телепатическому общению и слиянию разума и материи.
Иная роль
Телепатия могла не только помогать людям, но и заставляла бояться. Так, король ужасов Стивен Кинг был одержим телепатией и телекинезом уже в самых ранних своих романах. В его первой книге «Кэрри» психокинезом владела травмированная девочка. В «Сиянии» телепатией обладал маленький мальчик, который пробуждал зловещие сверхъестественные силы.
Среди источников, использованных Кингом для «Сияния», был роман Ширли Джексон «Призрак Хиллхауса» (1959). «Призрак Хиллхауса», в свою очередь, был вдохновлен исследованием дома с привидениями в Шотландии, которое провело то самое Обществом психических исследований в 1897 году.
Ранее Маск заявил, что в будущем у людей не будет телефонов, так как вместо них в мозг внедрят импланты.
Анна Морозова