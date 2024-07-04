Психотронное оружие: как изучалась телепатия

После смерти Майерса в 1901 году была опубликована его книга «Человеческая личность и ее выживание после телесной смерти», где утверждалось, что до научного открытия телепатии осталось несколько лет. Однако до 1934 года никто не вспоминал о ней. Только в 1934-м американский ученый Дж. Б. Райн заново открыл исследования психических энергий, назвав это парапсихологией. Эта область не была воспринята как важная.