Психотерапия и препараты: как избавиться от курения

Согласно исследованиям, курение сокращает жизнь на 20 лет. Конечно, отказ от никотина может значительно увеличить ее продолжительность, но не каждый курильщик готов бросить пагубную привычку.
В журнале «Нож» рассказали, какие методы отказа от курения есть в современной медицине.
Курение — психическое расстройство
Никотиновая зависимость — это хроническое и поведенческое расстройство, справиться с которым самостоятельно очень сложно. Отказ от курения может приводить к таким же эмоциональным проявлениям, как у пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями.
Распространенные проявления никотиновой ломки — выраженная ангедония (снижение мотивации и способности испытывать удовольствие), тревога, агрессия, неуправляемая бессонница. При отказе от курения в первые три-четыре недели у человека может снижаться аппетит и когнитивные функции, появляться головокружения. Это обусловлено несколькими механизмами, в том числе изменением работы центральной нервной системы (ЦНС).
При курении никотин проникает в головной мозг и связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, что приводит к избыточной выработке некоторых нейротрансмиттеров, в первую очередь дофамина — «гормона счастья». При отказе от курения его уровень резко снижается, из-за чего и возникают мучительные симптомы.
Фармакотерапия никотиновой зависимости
Препараты с варениклином
Варениклин — вещество, которое не дает никотину связываться с некоторыми никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами. Во время приема препарата с варениклином вырабатывается в два раза меньше дофамина, чем во время курения, однако этого вполне достаточно для избежания никотиновой ломки.
Если человек сорвется и закурит сигарету, уровень дофамина дополнительно не повысится, а значит, курильщик не получит никакого удовольствия.
Никотинозаместители
Никотинозаместители — это препараты, содержащие никотин. К ним относятся накожные пластыри, жевательные резинки, назальные спреи, ингаляторы, леденцы и таблетки.
При никотинозаместительной терапии никотин поступает в организм медленнее, чем при курении. Это вызывает более низкую, но длительную концентрацию в крови, что способствует уменьшению никотиновой абстиненции.
Психотерапия
Доказанной эффективностью обладает когнитивно-поведенческая терапия. Она, в отличии от лечения препаратами, устраняет не синдром отмены, а причину употребления никотина.
На первом этапе лечения выясняется, почему человек курит. Чаще всего это возникает из-за убеждения в том, что никотин расслабляет и успокаивает. Дело в том, что во время употребления табака дыхание становится произвольным, ставится под сознательный контроль. Это создает иллюзию управления временем, своим телом, уверенности в будущем.
Психотерапия устраняет дезадаптивные представления о курении и пусковые мысли, вырабатывает конструктивные способы совладания со стрессом.
Помощь психиатра или психотерапевта необходима курильщикам с психическими заболеваниями, так как без их устранения невозможно справиться с никотиновой зависимостью.
Ранее ученые выяснили, что подростковая депрессия связана с курением.