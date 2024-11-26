Психотерапия и препараты: как избавиться от курения

На первом этапе лечения выясняется, почему человек курит. Чаще всего это возникает из-за убеждения в том, что никотин расслабляет и успокаивает. Дело в том, что во время употребления табака дыхание становится произвольным, ставится под сознательный контроль. Это создает иллюзию управления временем, своим телом, уверенности в будущем.