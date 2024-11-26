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Психотерапия и препараты: как избавиться от курения

Рассказываем, что делать с никотиновой зависимостью.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Согласно исследованиям, курение сокращает жизнь на 20 лет. Конечно, отказ от никотина может значительно увеличить ее продолжительность, но не каждый курильщик готов бросить пагубную привычку.

В журнале «Нож» рассказали, какие методы отказа от курения есть в современной медицине.

Курение — психическое расстройство

Никотиновая зависимость — это хроническое и поведенческое расстройство, справиться с которым самостоятельно очень сложно. Отказ от курения может приводить к таким же эмоциональным проявлениям, как у пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями.

Распространенные проявления никотиновой ломки — выраженная ангедония (снижение мотивации и способности испытывать удовольствие), тревога, агрессия, неуправляемая бессонница. При отказе от курения в первые три-четыре недели у человека может снижаться аппетит и когнитивные функции, появляться головокружения. Это обусловлено несколькими механизмами, в том числе изменением работы центральной нервной системы (ЦНС).

При курении никотин проникает в головной мозг и связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, что приводит к избыточной выработке некоторых нейротрансмиттеров, в первую очередь дофамина — «гормона счастья». При отказе от курения его уровень резко снижается, из-за чего и возникают мучительные симптомы.

Фармакотерапия никотиновой зависимости

Препараты с варениклином

Варениклин — вещество, которое не дает никотину связываться с некоторыми никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами. Во время приема препарата с варениклином вырабатывается в два раза меньше дофамина, чем во время курения, однако этого вполне достаточно для избежания никотиновой ломки.

Если человек сорвется и закурит сигарету, уровень дофамина дополнительно не повысится, а значит, курильщик не получит никакого удовольствия.

Никотинозаместители

Никотинозаместители — это препараты, содержащие никотин. К ним относятся накожные пластыри, жевательные резинки, назальные спреи, ингаляторы, леденцы и таблетки.

При никотинозаместительной терапии никотин поступает в организм медленнее, чем при курении. Это вызывает более низкую, но длительную концентрацию в крови, что способствует уменьшению никотиновой абстиненции.

Психотерапия

Доказанной эффективностью обладает когнитивно-поведенческая терапия. Она, в отличии от лечения препаратами, устраняет не синдром отмены, а причину употребления никотина.

На первом этапе лечения выясняется, почему человек курит. Чаще всего это возникает из-за убеждения в том, что никотин расслабляет и успокаивает. Дело в том, что во время употребления табака дыхание становится произвольным, ставится под сознательный контроль. Это создает иллюзию управления временем, своим телом, уверенности в будущем.

Психотерапия устраняет дезадаптивные представления о курении и пусковые мысли, вырабатывает конструктивные способы совладания со стрессом.

Помощь психиатра или психотерапевта необходима курильщикам с психическими заболеваниями, так как без их устранения невозможно справиться с никотиновой зависимостью.

Ранее ученые выяснили, что подростковая депрессия связана с курением.