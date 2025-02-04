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Психотерапевт рассказала, как научиться говорить «нет»

Психотерапевт Крашкина: создание личных границ поможет научиться говорить «нет».

Источник: Freepik

Некоторым людям сложно отказать в просьбе другому человеку, так как за отказом следуют чувство вины и страха. О том, как научиться говорить «нет», рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

— Понимание своих границ помогает: если вы четко знаете, что вам подходит, а что нет, это делает отказ более естественным, — отметила собеседница издания.

Эксперт уточнила, что страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других. Чувство вины также играет значительную роль, особенно если есть привычка ставить чужие интересы выше своих.

— Здесь важно помнить, что вы имеете право говорить «нет», если что-то идет вразрез с вашими интересами или вызывает дискомфорт, — напомнила психотерапевт.

Ранее 360.ru рассказал, что самооценка — субъективное мнение, оценка и восприятие себя. Высокая самооценка упрощает построение отношений с окружающими. Низкая, напротив, может приводить к чувству недостаточности, неуверенности, а иногда даже к развитию депрессии или тревоги.

Кстати, люди с завышенной самооценкой часто неприятны в общении, с заниженной — считают себя неудачниками и редко приходят к успеху. Тем временем здоровая самооценка поможет не только завоевать любовь окружающих, но и не будет разрушать самого человека изнутри, передает Life.ru.