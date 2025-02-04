Психотерапевт рассказала, как научиться говорить «нет»

Кстати, люди с завышенной самооценкой часто неприятны в общении, с заниженной — считают себя неудачниками и редко приходят к успеху. Тем временем здоровая самооценка поможет не только завоевать любовь окружающих, но и не будет разрушать самого человека изнутри, передает Life.ru.