Психотерапевт объяснила, почему понедельник — день тяжелый

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, после выходных, когда большинство людей отдыхает и занимается любимыми делами, возвращение на работу часто вызывает стресс. Кроме того, в субботу-воскресенье меняется режим сна и активности. В итоге в понедельник организму трудно бывает перестроиться на рабочий график. Также первый день недели часто перегружен задачами, которые накопились за выходные, что усиливает чувство тревоги.