Психотерапевт объяснила, почему понедельник — день тяжелый

В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина подчеркнула, что у многих первый рабочий день вызывает дискомфорт, ассоциируется с напряжением.
Это связано с несколькими факторами. Во-первых, после выходных, когда большинство людей отдыхает и занимается любимыми делами, возвращение на работу часто вызывает стресс. Кроме того, в субботу-воскресенье меняется режим сна и активности. В итоге в понедельник организму трудно бывает перестроиться на рабочий график. Также первый день недели часто перегружен задачами, которые накопились за выходные, что усиливает чувство тревоги.
Играют роль и психологические установки.
«Если вы изначально ожидаете, что начало недели будет трудным, это может стать самосбывающимся пророчеством», — пояснила психотерапевт. Усугубляет ситуацию стереотип о тяжелом понедельнике, укоренившийся в обществе.
Ранее она рассказывала, как облегчить первый день недели. Например, она советует в выходные хорошо отдохнуть, не выходя в соцсети и не используя гаджеты.