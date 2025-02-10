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Психотерапевт объяснила, почему понедельник — день тяжелый

Многие не любят понедельники. И из-за такого отношения они становятся действительно сложными.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ru.freepik.com

В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина подчеркнула, что у многих первый рабочий день вызывает дискомфорт, ассоциируется с напряжением.

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, после выходных, когда большинство людей отдыхает и занимается любимыми делами, возвращение на работу часто вызывает стресс. Кроме того, в субботу-воскресенье меняется режим сна и активности. В итоге в понедельник организму трудно бывает перестроиться на рабочий график. Также первый день недели часто перегружен задачами, которые накопились за выходные, что усиливает чувство тревоги.

Играют роль и психологические установки.

«Если вы изначально ожидаете, что начало недели будет трудным, это может стать самосбывающимся пророчеством», — пояснила психотерапевт. Усугубляет ситуацию стереотип о тяжелом понедельнике, укоренившийся в обществе.

Ранее она рассказывала, как облегчить первый день недели. Например, она советует в выходные хорошо отдохнуть, не выходя в соцсети и не используя гаджеты.