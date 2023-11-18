Психотерапевт объяснил, без чего не получится похудеть надолго

«Эта первичная стратегия борьбы со стрессом вытесняется какими-то другими способами: социальным контактом, физической активностью… Но обстоятельства жизни меняются, и человеческая система ищет иные способы защиты, потому что старые не справляются. И случается так называемый регресс. Мы возвращаемся по всем поведенческим стратегиям в раннее детство и вспоминаем, что существует прекрасная стратегия — поесть», — объяснил специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, человек обычно выбирает какой-то жирно-сладкий или жирно-солёный продукт, помогающий вырабатывать «гормоны счастья». Этот способ успокоения является простым и эффективным — и в результате начинается набор веса. Желающим похудеть рекомендуется в первую очередь отказаться от сладкого, жирного и солёного — то есть исключить как раз «антистрессовую» пищу. Но ведь причина беспокойства никуда не исчезает, а «лекарство» подпадает под запрет. Как защитная реакция нарастает внутренний бунт — срыв рано или поздно гарантирован.

Если нет внутренней проработки, то физических нагрузок и сокращения калорийности пищи будет недостаточно для стойкого похудения. Без психологических консультаций в процессе снижения веса обойтись невозможно, заключил Лозовой.