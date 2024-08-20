Психотерапевт назвал главные причины лени

При этом, подчеркнул Фомин, у лени есть свои преимущества — когда, как следствие, человек находится в напряжении из-за сжатых сроков, повышается уровень его эмоционального напряжения и вырабатывается адреналин и другие гормоны, возникающие в стрессовых ситуациях. «Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом», — объяснил психотерапевт.