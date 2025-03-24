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Психотерапевт: депрессия может проявиться в виде физической боли

Некоторые люди не могут распознать депрессию у самих себя. Многие привыкают к своему состоянию и считают, что все нормально. Об этом рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

В беседе с РИАМО он сообщил, что некоторые люди не осознают, что у них есть депрессия. Это связано с тем, что она может проявляться в виде усталости, раздражительности или физической боли. При этом явной печали или подавленности у человека нет.

Кроме того, в обществе это заболевание ассоциируется с тяжелым эмоциональным кризисом. В связи с этим многие не воспринимают свое состояние как проблему. Также человек может бояться рассказать о своих ощущениях, потому что боится осуждения или неприятия.

«Некоторые просто привыкают к такому состоянию и считают его нормальным, даже не понимая, что их качество жизни ухудшилось», — добавил психотерапевт.

Он советует обращать внимание на тревожные сигналы организма и при необходимости обращаться за профессиональной помощью.

Ранее врач Александр Мясников назвал два вопроса, с помощью которых можно определить депрессию.