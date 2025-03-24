Психотерапевт: депрессия может проявиться в виде физической боли

В беседе с РИАМО он сообщил, что некоторые люди не осознают, что у них есть депрессия. Это связано с тем, что она может проявляться в виде усталости, раздражительности или физической боли. При этом явной печали или подавленности у человека нет.
Кроме того, в обществе это заболевание ассоциируется с тяжелым эмоциональным кризисом. В связи с этим многие не воспринимают свое состояние как проблему. Также человек может бояться рассказать о своих ощущениях, потому что боится осуждения или неприятия.
«Некоторые просто привыкают к такому состоянию и считают его нормальным, даже не понимая, что их качество жизни ухудшилось», — добавил психотерапевт.
Он советует обращать внимание на тревожные сигналы организма и при необходимости обращаться за профессиональной помощью.
Ранее врач Александр Мясников назвал два вопроса, с помощью которых можно определить депрессию.