Психотерапевт дала советы по подготовке школьников к экзаменам

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 21 августа, специалист указала на пользу тренировочных экзаменов, чтобы выпускники привыкали тянуть билет и садиться писать ответы. Также она посоветовала закрывать глаза и в деталях представлять процесс сдачи экзамена, а также настраивать себя на успешную сдачу.
Бабинина подчеркнула, что дети должны четко понимать, что оценка за экзамен — это только временная оценка, которая важна на какой-то период жизни. Важно объяснять им, что в случае неудачи экзамен можно пересдать, и нет ничего страшного в том, что что-то не получилось с первого раза.
Также специалист указала на необходимость правильно питаться и исключения употребления стимуляторов, например, кофеина. Чай и крепкий кофе можно употреблять, но в ограниченном количестве. Энергетиков стоит вовсе избегать. В рацион в период подготовки к экзаменам следует включить грецкие орехи и миндаль, способствующий работе мозга, грейпфрутовый сок.
Эксперт предупредила, что чипсы, газировки, сладкие булочки, соленые орешки и сухарики будут, наоборот, тормозить работу мозга и притягивать воду. Также важно соблюдать питьевой режим и на экзамен взять с собой минеральную воду, желательно негазированную.
Если школьнику не удается справиться со стрессом и чувством тревожности перед экзаменом, нужно очень осторожно подходить к употреблению различных седативных. Эксперт рекомендует употреблять только естественные успокаивающие, вроде чая зверобоя, сообщает 360.ru. Какие-то более серьезные медикаментозные препараты или транквилизаторы нужно давать только по назначению врача.
В июле практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева рассказала, что справиться с ощущением опустошения, которое чувствуют подростки, которые сдали экзамены, помогут активный отдых и общение с близкими. Также она отметила, что экзамены могут вызвать затяжной нервный сбой. В таком случае необходимо обратиться за профессиональной помощью.
В мае детский психолог Полина Малахова рассказала, что справиться с неудачным результатом экзамена выпускникам школ поможет общение с близкими людьми и физическая активность. После этого важно проанализировать ситуацию, что в дальнейшем поможет избегать досадных ошибок, пишет НСН.
В апреле психолог Татьяна Коробова отмечала, что стресс перед экзаменами является защитной реакцией организма на страх. По ее словам, самым эффективным способом разрешения всех страхов будет правильная информация и подготовка. Она призвала не давить на детей и не пугать их экзаменами, а поддерживать, сообщает сайт kp.ru.