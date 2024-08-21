Психотерапевт дала советы по подготовке школьников к экзаменам

Бабинина подчеркнула, что дети должны четко понимать, что оценка за экзамен — это только временная оценка, которая важна на какой-то период жизни. Важно объяснять им, что в случае неудачи экзамен можно пересдать, и нет ничего страшного в том, что что-то не получилось с первого раза.