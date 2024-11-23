Психотерапевт дала советы по борьбе с чувством постоянной усталости

«В первую очередь проверьте свой режим. Когда мы чувствуем усталость, не можем отдохнуть за ночь, то, возможно, проблема в недостатке или, наоборот, в большем, чем нужно организму, количестве сна. Чтобы чувствовать нам бодрость днем, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, и здесь очень важно придерживаться правил. Самое сложное в этих правилах в наше время — это умение вовремя отложить гаджеты, приглушать вечером свет (при этом яркий свет днем тоже является важным условием бодрости), устанавливать правильную температуру в комнате», — отметила она.
По ее словам, если количество и качество сна достаточное, то, возможно, проблема в отдыхе, например, стоит взять отпуск на работе.
«Если вы наладили сон и как следует отдохнули, но всё равно чувствуете усталость, уже лучше обратиться к специалистам. В первую очередь к терапевту. Он предположит определенный круг состояний и заболеваний, которые могут привести к хронической усталости, и направит на обследование и к другим специалистам», — объяснила Аракелян.
Кроме того, такое состояние могут вызывать неврологические и психические нарушения, а также эндокринные, такие как инсулинорезистентность или гипотиреоз.
Аракелян указала, что психотерапевты при жалобах на постоянную усталость обращают внимание на симптоматику депрессивного расстройства и схожих состояний. Многие специалисты называют их астеническими состояниями или астенодепрессивным синдромом. Не только депрессивные расстройства, но и весь спектр тревожных расстройств (это может быть и генерализованное тревожное расстройство, и паническое, и фобические состояния), различные расстройства сна и нарушения пищевого поведения могут проявляться усталостью.
Она отметила, что общие рекомендации включают в себя соблюдение режима и качества сна и отдыха, сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок, а также использование в повседневности ярких и теплых цветов, исключение тусклого освещения днем, применение навыка отстраненности и переключения в общении с людьми.
«Находите занятия, которые улучшают ваше состояние, любое дело может стать источником вдохновения и энергии. Для кого-то это может быть уборка и полив цветов, для кого-то чтение или даже написание стихов, создание картин. Кто-то любит разгадывать кроссворды или общаться в переписке с друзьями. Одним может придавать сил плавание, другим — бег. Найдите свое занятие и посвящайте ему достаточно времени, чтобы успеть зарядиться», — добавила психотерапевт.