Психотерапевт дала советы по борьбе с чувством постоянной усталости

«В первую очередь проверьте свой режим. Когда мы чувствуем усталость, не можем отдохнуть за ночь, то, возможно, проблема в недостатке или, наоборот, в большем, чем нужно организму, количестве сна. Чтобы чувствовать нам бодрость днем, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, и здесь очень важно придерживаться правил. Самое сложное в этих правилах в наше время — это умение вовремя отложить гаджеты, приглушать вечером свет (при этом яркий свет днем тоже является важным условием бодрости), устанавливать правильную температуру в комнате», — отметила она.