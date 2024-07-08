Психотерапевт дала советы, как избавиться от одиночества

Одной из главных причин, по которой люди боятся остаться без пары, является одиночество. Но несмотря на опасения, жизнь без отношений далеко не всегда предполагает одиночество, также и жизнь с любимым человеком может не спасти от него.
Острее всего одиночество чувствуется в тот момент, когда отношения лишены взаимопонимания и эмоциональной близости, когда приходится скрывать важную часть самого себя и бороться за внимание. Отсюда можно сделать вывод, что чувства отрешенности от других людей — это не просто их отсутствие рядом.
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Твой личный психотерапевт. С чего начать путь к переменам, когда все идет не так» Энни Циммерман. В ней она рассказывает о наших психологических страданиях и проблемах в отношениях, а также откуда они возникают.
Познайте себя
Лучший способ наладить с другим человеком глубокие отношения — познать себя и эмоционально сблизиться с собой. Для этого нужно снять маску, показать себя со всех сторон и стать уязвимым.
По словам Циммерман, подобные маски появляются не просто так. Наш внутренний ребенок считает, что они защищают нас. Но так было раньше, а теперь закрытость приводит к отчуждению и одиночеству.
Что значит быть собой
У большинства из нас есть фальшивая личность, которую мы не боимся показывать окружающим. Она защищает истинное «я», заставляя нас, например, смеяться над обидными шутками, подстраиваться под других даже тогда, когда нам неудобно, или носить определенные вещи, чтобы стать частью какой-либо группы. Также мы скорее промолчим, когда расстроены, и улыбнемся, когда грустно.
И все идет из детства. Если родители показывают ребенку, что его принимают и любят любым, то и во взрослом возрасте он будет чувствовать это же от окружающих.
Но бывает, что в детстве мы не почувствовали принятия от родителей или по каким-либо причинам не получили необходимого внимания. В ответ на это мы создали фальшивую личность и стали вести себя так, как этого требуют окружающие.
Это может привести к склонности угождать людям. Мы считаем, что должны быть послушными и удобными, чтобы нас любили, поэтому подлинное «я» вытесняется. И вот несколько признаков того, что у вас ненастоящее «я»:
- вам одиноко даже в компании;
- вы чутко улавливаете эмоции других людей и знаете, как надо вести себя в разных социальных ситуациях;
- вы редко испытываете сильные эмоции, а когда это случается, вы не показываете их окружающим;
- вы считаете, что необходимо мыслить позитивно, и боретесь с негативными мыслями;
- ваш имидж очень важен для вас, и вы переживаете, что подумают о вас люди;
- вам тяжело сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас;
- в жизни вы успешны, но внутри чувствуете опустошенность;
- вам тяжело проявлять уязвимость;
- вы часто говорите «у меня все в порядке».
Если вам это знакомо, то наверняка вы забыли, как выглядит ваше истинное «я», так как фальшивое уже закрепилось на своем месте. Возможно, ваш внутренний ребенок вспоминает негативный опыт, когда приходилось скрываться за маской. Поэтому важно наладить отношения с этим маленьким человеком, подумать, кем вы хотели стать в детстве, каким вырасти, и постараться оправдать эти ожидания.
Как найти свое подлинное «я»
Соединиться со своим подлинным «я» — значит ощутить себя целостной личностью, принять всю свою уязвимость и почувствовать себя живым и настоящим.
Это значит, что нужно понять, что хотите именно вы, отделить собственные желания от того, что вам внушили другие. Надо научиться жить в обществе, не стесняясь себя.
Скорее всего, тут пригодится психотерапия. Специалист создаст безопасное пространство, где вы будете тренироваться жить так, как хотите вы, без масок и негативных последствий.
Терапия показывает, что безопасно быть собой настоящим, проявлять свое подлинное «я» без осуждения, потому что никто не скажет, что вы слишком эгоистичный, злой или плохой.
Психотерапия поможет не только понять себя, но и по мере того как вы начнете показывать свою уязвимость другим людям, выстроить более крепкие и глубокие отношения с окружающими.
Рекомендации, как избавиться от одиночества
Постарайтесь прислушаться к тому, что вы скрываете
Может, у вас есть какие-то стороны личности, которых вы стыдитесь? Тогда поймите, почему вы боитесь показать их людям, ведь именно они в большей степени нуждаются в сопереживании и принятии.
Снимите свою маску
Скажите людям, что вы чувствуете на самом деле. Не бойтесь сказать, что вам неприятна какая-либо шутка, расскажите о своих планах и почему вы не можете помочь другому человеку с его проблемами. Чем больше уязвимости вы будете проявлять, тем проще вас будет понять.
Найдите группу единомышленников
Ищите людей, с которыми вы можете быть самим собой. Проще всего быть открытым и уязвимым с новыми людьми, так как паттерны поведения еще не закрепились.
Помогите другим
Проявляя щедрость к другим людям и принимая их признательность и благодарность, мы часто ощущаем больше эмоциональной близости и чувствуем себя нужными.
Тренируйте сосредоточенность и присутствие
Чтобы не чувствовать себя слишком одиноким, познайте себя. Будь то осознанность, дыхательные или физические упражнения, дневник, диалог с собой, танцы — попробуйте все, что поможет вам сосредоточиться и присутствовать здесь и сейчас.
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Анна Морозова