Психотерапевт дала советы, как избавиться от одиночества

У большинства из нас есть фальшивая личность, которую мы не боимся показывать окружающим. Она защищает истинное «я», заставляя нас, например, смеяться над обидными шутками, подстраиваться под других даже тогда, когда нам неудобно, или носить определенные вещи, чтобы стать частью какой-либо группы. Также мы скорее промолчим, когда расстроены, и улыбнемся, когда грустно.