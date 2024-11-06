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Психологическая компетентность руководителя: как повысить качество управления

На сегодняшний день уровень психологической компетентности управленцев в различных областях оставляет желать лучшего. Так, достаточно велик процент руководителей, не имеющих классического «менеджерского» или психологического образования.

Источник: Freepik

Лектор Российского общества «Знание», бизнес-тренер по развитию управленческих компетенций, кандидат педагогических наук, практический психолог Артем Дорошин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как улучшить качество управления.

— Одно из самых практико-ориентированных направлений в современной психологии занимает психология управления — на мой взгляд, учебник по данному предмету должен стать настольной книгой для любого управленца. По сути, в каждой сфере есть такой ориентир: для военных это устав, для верующих — соответствующие религиозные книги, а вот «Психология управления» подойдет для любых людей, занимающихся управлением, — отметил Дорошин.

Эта наука исследует разные аспекты человеческой психики в условиях совместной работы, результатами таких исследований становятся практические методы и способы, позволяющие улучшить качество управления.

Говоря в целом, это направление включает в себя ряд дисциплин, которыми должен обладать эффективный управленец: теоретическими основами управления, психологией индивидуального стиля управления, психологией управления поведением и деятельностью подчиненного, психологией управленческого общения и воздействия в деятельности руководителя, знанием особенностей управленческого труда, психологией управления групповыми явлениями и процессами, управлением конфликтами, а также предупреждением и преодолением стрессов и жизненных кризисов.

Повышение производительности и эффективности труда напрямую связано с тем, как устроен человек, а именно — с его мотивацией, поведением, мышлением.

Сейчас на рынке дополнительного образования предостаточно материалов, чтобы компенсировать недостаток психологической компетентности в удобное для себя время.

— Управление является одной из главных стратегических дисциплин для любого государства. В нынешних условиях жесточайшей конкуренции и противостояния систем необходимым условием для победы является использование всего арсенала накопленных знаний и методов организации труда. Сейчас уже заново изобретать велосипед нет необходимости, достаточно применять в организациях технологии, которые показали свою силу в различных видах бизнеса, — пояснил эксперт.

Вот несколько примеров из мировой практики, когда создание и применение интеллектуальных технологий из области психологии управления привели к сильнейшему росту качества управления и эффективности менеджмента, обеспечив тем самым этим компаниям конкурентное преимущество:

  • Внедрение Генри Фордом в своей компании Ford Motor Company «эффективной заработной платы», что повысило производительность труда сотрудников с 25 до 100 процентов.
  • Система целеполагания OKR, предложенная Эндрю Гроувом для компании Intel.
  • РМТО, разработанная российским экономистом В. Бовыкиным и реализованная в ряде российских компаний.
  • Организация труда на основе сильных сторон, предложенная М. Бакингемом и Д. Клифтоном.

В конце хочется пожелать всем, кто интересуется вопросами повышения эффективности и производительности, обратить внимание на эти технологии и попробовать применить их на практике.