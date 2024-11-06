Психологическая компетентность руководителя: как повысить качество управления

— Одно из самых практико-ориентированных направлений в современной психологии занимает психология управления — на мой взгляд, учебник по данному предмету должен стать настольной книгой для любого управленца. По сути, в каждой сфере есть такой ориентир: для военных это устав, для верующих — соответствующие религиозные книги, а вот «Психология управления» подойдет для любых людей, занимающихся управлением, — отметил Дорошин.