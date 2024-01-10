Психологи выявили 2 типа богатых людей по их отношению к бедным согражданам

Вопреки ожиданиям, люди, вышедшие из нищеты и добившиеся богатства собственными силами, гораздо меньше сочувствуют тяжелому положению своих бедных сограждан, чем те, кто богат от рождения. Такое открытие сделали психологи из Калифорнийского университета (США), статья которых опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.

Ученые провели серию исследований, в которых приняли участие, в общей сложности, почти две с половиной тысячи добровольцев.

В ходе первых двух исследований участников спрашивали, кто, по их мнению, относится к бедным людям с большим сочувствием и пониманием — нувориши, то есть разбогатевшие выходцы из низших слоев общества, или богачи от рождения. При этом упоминалось, что представители и той, и другой группы не почивают на лаврах, а работают не покладая рук. Несмотря на это, большинство участников посчитало, что сочувствия и понимания беднякам стоит ждать, в первую очередь, от тех, кто побывал в их шкуре, а не от тех, кто бедным никогда не был.

Во второй серии исследований новоиспеченных и «старых» богачей расспросили по поводу их отношения к бедным согражданам. Выяснилось, что нувориши, в среднем, считают, что подняться вверх по социальной лестнице не так уж и трудно. К тем, кто этого не сделал и остался внизу, богачи относились с некоторым презрением и не испытывали к ним особого сочувствия. Чего нельзя сказать о тех, у кого изначально был в жизни высокий старт.

Аналогичные результаты получились, и когда уже другую группу участников попросили представить себя в разных жизненных сценариях — разбогатевшими благодаря собственным усилиям или всю жизнь остающимися в высоком социальном статусе.

Таким образом, делают вывод исследователи, наши представления о том, что бывшие бедняки хорошо понимают, что такое бедность, и готовы помочь тем, кому в жизни не так повезло, зачастую бывают ошибочны.