Психологи выяснили, сколько лет нужно, чтобы забыть бывшего

Расстаться с партнером можно в одно мгновение, а вот выкинуть его из головы не получится еще долго — особенно если речь идет о серьезных отношениях. Чтобы пережить расставание, кому-то требуется год, кому-то два или больше, но память о бывших партнерах все равно способна вызвать массу переживаний в человеке даже годы спустя.
Согласно последнему исследованию, чтобы окончательно «отпустить» партнера, человеку нужно восемь лет — о научной работе психологов Джии Чон и Криса Фрэйли с факультета психологии Университета Иллинойса рассказало издание Psychology Today (а целиком ее можно прочитать в журнале Social Psychological and Personality Science).
Кто участвовал в исследовании
В рамках исследования ученые подробно опросили добровольцев. Участниками могли стать только совершеннолетние люди, за плечами у которых был опыт отношений, длившихся не менее двух лет. Разумеется, эти отношения должны были закончиться на момент начала эксперимента, а оба бывших партнера должны быть живы.
Всего набралось 328 человек, 57% из которых — женщины. Средний возраст испытуемых составил 30−35 лет, а средняя длительность серьезных отношений в выборке — 4,6 лет (у большинства они завершились 5 лет назад). Впрочем, признаются сами авторы исследования, средние числа мало, что говорят о конкретных случаях каждого добровольца.
О чем спрашивали
Испытуемым пришлось ответить на несколько подробных опросников, посвященным мыслям и чувствам о былых отношениях: как они оценивают эту связь, что чувствуют по отношению к партнерам сейчас, общаются ли с бывшими партнерами, чувствуют ли себя в безопасности рядом с ними.
Кроме того, нужно было рассказать и про дальнейшую жизнь: получилось ли у человека завести новые отношения, как быстро это случилось и как обстоят дела в жизни бывшего партнера. Все эти вопросы помогли психологам ответить на один единственный: насколько респондент привязан к своему бывшему партнеру.
Сколько нужно лет, чтобы «отпустить» бывшего
В результате у Джии и Криса получилось сразу сделать несколько выводов. Во-первых, статистическая модель показала, что любая привязанность неизбежно стремится к нулю: иными словами, какими бы крепкими и вовлеченными ни были отношения, в какой-то момент после расставания эмоциональный отклик на них сойдет на нет.
Но времени на это нужно довольно много: как утверждают авторы, в среднем «забыть» бывшего только наполовину получится через 4,18 лет, а полностью перестать испытывать эмоции по отношению к партнеру выйдет только спустя 8 лет.
В то же время, объясняют психологи, «среднее» значение ни о чем не говорит: в каждом конкретном случае результаты очень разнились, и для многих этот процесс занял еще большее число лет (а у некоторых слабая связь сохранилась даже через очень долгий промежуток времени).
Новые отношения не помогут
Еще один интересный вывод, к которому пришли ученые: новые отношения никак влияют на скорость угасания эмоциональной связи — новые и прежние отношения существуют в нашей голове параллельно, и одни не вытесняют другие.
Пол, кстати, тоже никак не влияет на переживания: мужчины и женщины демонстрировали совершенно одинаковую степень переживаний и привязанности к бывшим партнерам.
Главный фактор, который продлевал эмоциональную привязанность к бывшим — это, разумеется, продолжение общения. Многие тревожные испытуемые общались с партнерами в статусе «бывших» дольше, чем длились сами отношения.
Дети, как ни удивительно, влияют на эмоциональную связь контринтуитивно: как заявляют психологи, наличие общих детей у расставшихся партнеров вызывает куда более сильную эмоциональную привязанность вначале — но потом она гораздо быстрее сходит на нет.
Если же привязанность будет очень сильной, человек и вовсе может вернуться в отношения: ранее объясняли, почему люди так часто возвращаются к токсичным партнерам.