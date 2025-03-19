Психологи выяснили, сколько лет нужно, чтобы забыть бывшего

Расстаться с партнером можно в одно мгновение, а вот выкинуть его из головы не получится еще долго — особенно если речь идет о серьезных отношениях. Чтобы пережить расставание, кому-то требуется год, кому-то два или больше, но память о бывших партнерах все равно способна вызвать массу переживаний в человеке даже годы спустя.