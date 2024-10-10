Психологи выяснили, почему люди настаивают на своей правоте

В результате люди, получившие представление только об одном варианте развития событий, были уверены, что именно этот вариант наиболее удачный. Также они не сомневались в том, что у них есть достаточное количество информации для объективного взгляда на ситуацию. Поэтому они были уверены и в том, что другие участники исследования согласятся с их мнением.