Психологи выяснили, почему люди настаивают на своей правоте

Американские психологи объяснили, почему люди не сомневаются, что правы, когда на самом деле это не так. Все дело в явлении «иллюзии адекватности информации», которую они описали в статье для журнала PLOS One.
Ученые попросили 1261 взрослого американца прочитать статью о вымышленной школе, в которой не хватает воды. Содержание текста у всех было разным.
Так, первая группа испытуемых получила материалы с аргументами в пользу объединения учебного заведения с другим, где воды достаточно, вторая — с обоснованием, почему это нельзя делать, а третья — с аргументами в пользу обеих точек зрения.
В результате люди, получившие представление только об одном варианте развития событий, были уверены, что именно этот вариант наиболее удачный. Также они не сомневались в том, что у них есть достаточное количество информации для объективного взгляда на ситуацию. Поэтому они были уверены и в том, что другие участники исследования согласятся с их мнением.
Люди были готовы пересмотреть свою точку зрения, когда другие участники предоставляли им новые аргументы, которые были прописаны в текстах. Однако в случае с идеологическими разногласиями люди часто не доверяют новой информации и пытаются перевернуть ее так, чтобы она совпадала с их взглядом на вещи.
Исследователи пояснили, что в случае, когда вы с кем-то не согласны, нужно задать себе вопрос: Есть ли что-то, чего я не понимаю, но что помогло бы мне лучше понять чужую позицию? По словам специалистов, это позволит бороться с иллюзией адекватности информации.
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