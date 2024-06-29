Психологи выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству

«Исследование показало, что люди, которые часто смотрят видео на стриминговых платформах, склонны уходить от реальности больше, чем те, кто этого не делает. Они также чаще чувствуют себя одинокими и отчужденными, но при этом позитивно относятся к одиночеству и видят в нем что-то полезное для себя. Однако, уровень удовлетворенности жизнью у них не отличается от тех, кто не смотрит видео на стриминговых платформах», — рассказала «Газете.Ru» студентка факультета «Юридическая психология» МГППУ Дарья Натурина.