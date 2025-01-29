Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Американские психологи проверили, есть ли связь между общей удовлетворенностью отношениями и синхронностью улыбок у романтических партнеров. В исследовании, опубликованном в журнале Emotion, участвовала 61 пара. 30 из них на момент проведения научной работы не имели проблем в отношениях, а 31 обратилась к психотерапевту за помощью из-за неудовлетворенности романтическим союзом.