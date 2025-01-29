Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Американские психологи проверили, есть ли связь между общей удовлетворенностью отношениями и синхронностью улыбок у романтических партнеров. В исследовании, опубликованном в журнале Emotion, участвовала 61 пара. 30 из них на момент проведения научной работы не имели проблем в отношениях, а 31 обратилась к психотерапевту за помощью из-за неудовлетворенности романтическим союзом.
Эксперимент состоял из четырех шестиминутных обсуждений. Партнеры говорили друг с другом как на позитивные темы наподобие сильных сторон отношений, так и на негативные, например, обсуждали разногласия. Программное обеспечение фиксировало выражение лиц участников, а также анализировало наличие, наличие, интенсивность и синхронность улыбок.
Пары, которые не испытывали трудности в отношениях, демонстрировали более высокий уровень синхронности улыбок и в целом улыбались одновременно чаще, чем те партнеры, которые обратились за помощью к психотерапевту.
Если же партнеры в парах, не имеющих проблем, улыбались не одновременно, они менее чем за полсекунды синхронизировались друг с другом. В других парах этот показатель превышал одну секунду.
По словам исследователей, результаты свидетельствуют о том, что в парах, не испытывающих проблем, люди на эмоциональном уровне лучше чувствуют друг друга. Партнеры, неудовлетворенные своим союзом, напротив, продемонстрировали меньшую согласованность в невербальном общении.
Помимо прочего, синхронность улыбок не зависела от темы обсуждений. Это подтверждает, что такое простое выражение эмоций может быть характеристикой самих отношений, а не просто мимолетной реакцией на происходящие события.
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