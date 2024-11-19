Психологи выяснили, какие качества влияют на доверие

Участникам второго эксперимента дали прочитать статью о вымышленной исследовательнице, которая изучает способы борьбы с длительным течением коронавируса. Всего было три вида текстов, и все они отличались тем, как была описана девушка: ее характеристика либо вообще не содержала информации об «интеллектуальном смирении», либо указывала на его низкий или высокий уровень.