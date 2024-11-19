Психологи выяснили, какие качества влияют на доверие

Специалисты из США и Австрии выяснили, что побуждает человека доверять ученым. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.
Всего авторы работы провели пять экспериментов, в которых участвовали суммарно 2034 человека. В первом респонденты охарактеризовали ученых с точки зрения «интеллектуальной смиренности» — способность человека признавать, что чьи-то знания (в том числе и его собственные) могут быть неточными или неполными.
Участникам второго эксперимента дали прочитать статью о вымышленной исследовательнице, которая изучает способы борьбы с длительным течением коронавируса. Всего было три вида текстов, и все они отличались тем, как была описана девушка: ее характеристика либо вообще не содержала информации об «интеллектуальном смирении», либо указывала на его низкий или высокий уровень.
Респонденты, которым исследовательницу признали как «интеллектуально несмиренную», заметно реже доверяли ее словам и часто сомневались в достоверности ее исследований.
Третий и четвертый эксперименты показали, что закономерности не зависят от расы и пола, а пятый выявил, какие особенности поведения воспринимаются как показатели высокого или низкого уровня «интеллектуального смирения». Респондентам дали прочитать одно из четырех исследований вымышленного ученого. в каждом из которых применялся один метод, потенциально повышающий ощущение «интеллектуального смирения», например спикер описывал ограничения исследования, перечислял заслуги аспирантов.
Оказалось, что выбранные подходы повысили «интеллектуальное смирение», но не доверие к ученым. В некоторых случаях участники и вовсе переставали верить вымышленным специалистам.
Авторы научной работы планируют изучать эту тему, чтобы узнать, какие конкретные стратегии позволяют демонстрировать «интеллектуальное смирение» в публичных выступлениях и при этом вызывать доверие у слушателей.
Ученые рассказали, что их воодушевляет понимание общества, что наука не дает ответов на все вопросы. «Мы теперь знаем, что люди чувствуют: недостаток “интеллектуального смирения” подрывает аспекты науки, которые делают ее ценной и строгой», — заключили исследователи.
Ранее социологи выяснили, что люди во всем мире не доверяют тому, кто беднее их.