Психологи узнали причины появления депрессии у подростков

Психологи из Московского городского педагогического университета (МГПУ) проанализировали исследования ученых в России и за рубежом и изучили аспекты социальной ситуации развития подростков и их связь с депрессивными состояниями. Результаты показали, что депрессия в этом возрасте — серьезная проблема, порой приводящая к ужасающим последствиям, таким, как суицидальные мысли и попытки самоубийств.