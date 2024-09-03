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Психологи узнали причины появления депрессии у подростков

Проблемы в семье и недостаток эмоциональной поддержки: рассказываем, какие ключевые факторы влияют на развитие депрессии в подростковом возрасте и как это можно исправить.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Психологи из Московского городского педагогического университета (МГПУ) проанализировали исследования ученых в России и за рубежом и изучили аспекты социальной ситуации развития подростков и их связь с депрессивными состояниями. Результаты показали, что депрессия в этом возрасте — серьезная проблема, порой приводящая к ужасающим последствиям, таким, как суицидальные мысли и попытки самоубийств.

Исследователи определили ключевые факторы развития депрессии у подростков. Одним из них оказалось нарушение детско-родительских отношений. Ребенку в таком случае не хватает эмоциональной поддержки со стороны родителей, а семейные проблемы значительно повышают риск развития психического заболевания.

Также подростковая депрессия может возникнуть из-за проблем со сверстниками, большого количества стресса, травматического опыта и проблемами с самооценкой.

У взрослых и у подростков заболевание проявляется по разному. Так, у вторых часто наблюдается повышенная раздражительность и вспышки гнева.

Помимо прочего, подростки могут потерять интерес к школьной жизни и внеурочным занятиям. У них также пропадает или усиливается аппетит и меняется режим сна. Возможно и появление школьных фобий, логоневрозов (заикания) и истероформных состояний (самодраматизация, театральность, эгоцентризм, преувеличенное выражение эмоций, стремление к нахождению в центре внимания).

Психологи обнаружили связь между депрессией и трудностями в установлении дружеских отношений. Это часто приводит к чувству изоляции, страху быть отвергнутым или стать объектом насмешек. Все эти факторы только усугубляют проблему.

Ученые МГПУ рекомендуют проводить профилактическую работу в школах, включая образовательные программы о психическом здоровье, улучшение доступа к психологической помощи, вовлечение родителей и учителей в поддержку подростков, а также создание безопасной и поддерживающей среды в обществе.

Ранее психиатр рассказал, как взрослые обесценивают проблемы детей и почему это опасно.