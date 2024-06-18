Психологи узнали, почему женщинам нравятся женоподобные мужчины

Результаты ранних исследований показывали, что женщины чаще всего выбирают сексуальных партнеров с мужественными лицами, так как считают таких людей более привлекательными и здоровыми. Вместе с этим в научной литературе наблюдается противоположная тенденция. В ряде ситуаций, связанных с нехваткой ресурсов, женщины предпочитали представителей противоположного пола с женоподобными чертами, интуитивно считая, что те готовы проявлять заботу.
Чтобы поставить точку в вопросе о том, почему женщины выбирают женоподобных мужчин, психологи из Великобритании провели эксперимент. Участницы проходили специализированный тест Perceived Scarcity Scale, который выявлял нехватку материальной, финансовой или психологической поддержки. Затем респонденты оценивали представителей противоположного пола по фотографиям. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychology.
В эксперименте участвовали 802 женщины, средний возраст которых составил 25 лет. 65% респондентов сообщили, что состоят в серьезных отношениях, а 35% оказались одиноки.
В тесте Perceived Scarcity Scale женщины по семибалльной шкале соглашались или не соглашались с утверждениями, касающимися трех сфер жизни. Например, материальный недостаток характеризовали высказывания типа: «Мне отключили коммунальные услуги (отопление, воду и так далее), потому что я не смогла оплатить счета».
Недостаток времени судили по фразам вроде: «У меня достаточно времени, чтобы заниматься хобби или делами, которые мне нравится». Нехватку психологической поддержки оценивали по утверждениям по типу: «В моей жизни есть люди, к которым я могу обратиться за поддержкой при необходимости».
Далее участницы оценивали привлекательность 42 мужчин на фотографиях. Анализируя ответы, ученые делали акцент на двух параметрах: выраженности характерных для мужчин черт и воспринимаемой маскулинности, то есть представления общества о «настоящем мужчине».
В итоге ученые выяснили, что материальный недостаток у женщин тесно связан с повышенным предпочтением женоподобных мужских лиц. При этом выбор не зависел от нехватки времени или психологической поддержки.
Таким образом, психологи подтвердили гипотезу о том, что женоподобные черты в лицах мужчин говорят женщинам о том, что такие представители противоположного пола готовы проявлять заботу и предоставлять необходимые ресурсы.
Ранее была названа эмоция, которая влияет на выбор женщин.
Анна Морозова