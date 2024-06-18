Психологи узнали, почему женщинам нравятся женоподобные мужчины

Результаты ранних исследований показывали, что женщины чаще всего выбирают сексуальных партнеров с мужественными лицами, так как считают таких людей более привлекательными и здоровыми. Вместе с этим в научной литературе наблюдается противоположная тенденция. В ряде ситуаций, связанных с нехваткой ресурсов, женщины предпочитали представителей противоположного пола с женоподобными чертами, интуитивно считая, что те готовы проявлять заботу.