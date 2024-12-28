Психологи сравнили черты личности одиночек и людей в отношениях

Психологи уже неоднократно проводили исследования на тему, чем одинокие люди отличаются от людей в отношениях. Однако понятие «одинокий» в такого рода научных работах трактуется неодинаково.
Иногда к этой группе относят людей, свободных от отношений в текущий момент. В других случаях одиночкам называют тех, кто не вступал в брак и никогда не жил с партнером.
Тем не менее, люди с серьезными отношениями в прошлом, даже если они уже закончились, могут обладать другим набором личностных качеств, чем те, у кого подобной связи никогда не было. Поэтому немецкие и канадские психологи решили провести новое исследование на эту тему. Статья опубликована в журнале Psychological Science.
В основу работы легли данные исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) с участием жителей Европы 50 лет и старше. В выборку включили более 77 тысяч человек из 27 стран.
В ходе исследования участники заполняли анкеты, в которых были вопросы, касающиеся деталей личной жизни и семейного статуса. Кроме того, респонденты прошли пятифакторный тест личности и ответили на вопросы об удовлетворенности жизнью.
Среди участников психологи выделили тех, кто состоял в отношениях или имел их в прошлом, и людей, которые никогда не заключали брак, не жили с партнером и не вступали в серьезную связь.
Оказалось, что люди, никогда не вступавшие в отношения или не имеющие опыта серьезных и длительных отношений, имели более сниженный уровень удовлетворенности жизнью, экстраверсии, добросовестности и открытости новому опыту. Эти качества были менее выражены у участников, которые в прошлом жили со своим партнером или состояли в браке, но затем расстались.
Ученые также отметили, что в странах Южной Европы с высоким уровнем брачности одинокий статус был связан с еще более низкой удовлетворенностью жизнью.
Психологи заявили о необходимости поиска путей улучшения благополучия одиночек, так как удовлетворенность жизнью и такие личностные черты, как экстраверсия и нейротизм, могут влиять на показатели здоровья и смертности.
Ранее ученые установили, что мужчины чаще женщин страдают от одиночества.