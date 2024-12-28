Психологи сравнили черты личности одиночек и людей в отношениях

Тем не менее, люди с серьезными отношениями в прошлом, даже если они уже закончились, могут обладать другим набором личностных качеств, чем те, у кого подобной связи никогда не было. Поэтому немецкие и канадские психологи решили провести новое исследование на эту тему. Статья опубликована в журнале Psychological Science.