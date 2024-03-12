Психологи рассказали, почему женщины любят сплетничать

На следующем этапе женщинам в случайном порядке показывали изображение менее и более красивых девушек и просили представить ситуацию, в которой испытуемая оказывается в компании, где находится небезразличный ей мужчина и соперница с фотографии, которую тоже привлекает этот человек. Затем участниц исследования попросили оценить степень ревности, которую они испытывают в выдуманной истории.