Психологи рассказали, почему женщины любят сплетничать

Ученые из Пекинского университета (Китай) опубликовали в научном журнале Evolutionary Psychological Science работу, в которой изучили, как физическая привлекательность влияет на склонность женщин к сплетням в ситуации конкуренции. Об этом пишет журнал Psychologies.
В эксперименте участвовали 190 женщин в возрасте от 23 до 35 лет. Специалисты попросили их оценить физическую привлекательность женщин на фотографиях. После этого ученые раздали участницам опросные листы, чтобы выяснить уровень их самооценки.
На следующем этапе женщинам в случайном порядке показывали изображение менее и более красивых девушек и просили представить ситуацию, в которой испытуемая оказывается в компании, где находится небезразличный ей мужчина и соперница с фотографии, которую тоже привлекает этот человек. Затем участниц исследования попросили оценить степень ревности, которую они испытывают в выдуманной истории.
После этого специалисты сообщали о женщине с фотографии негативную информацию и спрашивали у участниц, насколько сильно они хотят поделиться компроматом на человека прямо сейчас, и если да, то с кем именно.
Анализ ответов показал, что женщины предпочитают сплетничать со своими близкими подругами. Также оказалось, что чем красивее соперница, тем сильнее ревность и тем выше шансы того, что о ней начнут распространять слухи.
Наиболее интересным результатом эксперимента является то, что больше других к сплетничеству склонны женщины с низкой самооценкой, особенно если, по их мнению, конкурентки физически привлекательны.
Несмотря на то, что сплетни могут иметь негативные последствия, они на самом деле не так уж и плохи. Ученые доказали, что распускание слухов на работе позитивно влияет на компанию.
Анна Морозова