Психологи рассказали, как россияне реагируют на рост цен

В разговоре с «Риамо» психолог Олег Моторин отметил, что «нехватка денег» — понятие растяжимое и что у каждого свой путь по преодолению стресса. Также он рассказал, что повторяющийся дистресс (стресс, с которым человек не может справиться самостоятельно), разрушает не только психологическое, но и соматическое здоровье.
«В “денежной сфере” лежат 40% запросов моих клиентов», — поделился эксперт.
По словам члена Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолия Баранова, нехватка денег повышает уровень стресса и тревожности, может привести к депрессивным состояниям, проблемам в отношениях. Кроме того, финансовые трудности могут повлиять на физическое состояние человека и привести к различным когнитивным искажениям.
В таких ситуациях люди могут начать употреблять алкоголь и наркотики. Иногда россияне прибегают к азартным играм, пытаясь решить финансовые вопросы, рассказал психотерапевт Денис Макаровский. Все это лишь усугубляет ситуацию.
Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Анастасия Кириенко рассказала, что нехватка денег может привести к агрессии, раздражительности и апатии. Подобные реакции на кризисы эксперты наблюдали и ранее, например, в 1990-е годы. Экономические проблемы нередко усиливают недоверие к миру и приводят к росту напряженности в обществе.
Однако, согласно исследованиям РОМИР за 2024 год, россияне все чаще используют конструктивные способы избавиться от стресса. Большинство выбирает прогулки (45%), встречи с друзьями (37%) и вкусную еду (33%).
При этом финансовые проблемы нельзя назвать главным фактором развития стрессов и депрессии. По словам Олега Моторина, сейчас депрессивные настроения прежде всего возникают из-за потери привычных ориентиров и опоры, повышением уровня тревожности и неуверенности в будущем.
Эксперт отметил, что реакция на рост цен зависит от возраста, а также от того, есть ли у человека опыт крупных трансформаций. С ним солидарна Анастасия Кириенко. Она отмечает, что люди старше 35 лет легче переживают финансовые трудности, так как они с ними уже сталкивались. Вместе с тем молодым людям помогают гибкость и скорость реакции — они могут быстро перестроиться.
Анатолий Баранов заметил, что как раз они относятся к росту цен спокойнее, поскольку у них меньше ответственности. Человеку постарше же надо кормить семью, помогать пожилым родителям, поэтому надежд «на авось» меньше, считает эксперт.
Так, многие в такой ситуации ищут новые источники дохода, осваивают новые профессии, переосмысливают свои ценности, отказываются от лишних трат. При этом Анатолий Баранов считает, что подобный стимул нельзя назвать позитивным. Чаще всего люди просто начинают больше работать: сверхурочно, на двух-трех работах, что вредно для их здоровья.
Зачастую люди в надежде сэкономить во время кризиса отправляются на распродажи. Однако во время такого шоппинга важно помнить о ряде правил.