Психологи рассказали, как россияне реагируют на рост цен

Эксперт отметил, что реакция на рост цен зависит от возраста, а также от того, есть ли у человека опыт крупных трансформаций. С ним солидарна Анастасия Кириенко. Она отмечает, что люди старше 35 лет легче переживают финансовые трудности, так как они с ними уже сталкивались. Вместе с тем молодым людям помогают гибкость и скорость реакции — они могут быстро перестроиться.