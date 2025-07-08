Психологи раскрыли бесплатную формулу счастья

Исследование проводили психологи Калифорнийского университета. В рамках веб-проекта «Большая радость», длившегося до 2024 года, в течение двух лет они изучили почти 18 000 человек, в основном из США, Великобритании и Канады. Участников попросили в течение недели совершать 5−10-минутные акты радости. Предлагалось выполнить семь таких действий в течение семи дней — например, разделить с кем-то момент празднования, сделать что-то доброе для другого человека, составить список благодарностей или посмотреть вдохновляющее видео о природе. Каждое из занятий занимало менее 10 минут, включая ответы на короткие вопросы.