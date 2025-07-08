Психологи раскрыли бесплатную формулу счастья

Смех, восхищение цветком во время прогулки по окрестностям, совершение приятного поступка для друга — эти действия могут ощутимо улучшить эмоциональное благополучие людей и их отношение к жизни. По словам одного из авторов исследования, профессора Элиссы Эпель, и она, и ее коллеги были «весьма удивлены масштабом улучшений».
Исследование проводили психологи Калифорнийского университета. В рамках веб-проекта «Большая радость», длившегося до 2024 года, в течение двух лет они изучили почти 18 000 человек, в основном из США, Великобритании и Канады. Участников попросили в течение недели совершать 5−10-минутные акты радости. Предлагалось выполнить семь таких действий в течение семи дней — например, разделить с кем-то момент празднования, сделать что-то доброе для другого человека, составить список благодарностей или посмотреть вдохновляющее видео о природе. Каждое из занятий занимало менее 10 минут, включая ответы на короткие вопросы.
По словам Эпель, тысячи людей, принявших участие в проекте, подтвердили, что полученный положительный эффект был сравним с программами, которые включают месяцы занятий длительностью несколько часов подряд.
В начале и конце недельного проекта участников эксперимента попросили рассказать об их эмоциональном и физическом состоянии. Это позволило оценить уровень их эмоционального благополучия, положительных эмоций, ощущение счастья и управления собственной жизнью, а также качество сна и уровень стресса. Психологи уточнили, что понятие эмоционального благополучия включает в себя удовлетворенность жизнью, наличие целей и смысла существования. Ощущение счастья, по их мнению, зависит от того, насколько человек чувствует контроль над своими чувствами и настроениями.
Эксперты увидели улучшения во всех областях, а преимущества были у тех, кто наиболее полно участвовал в программе, то есть прошел все семь дней эксперимента, а не два-три.
Профессор Эпель отметила, что необходимы дополнительные исследования, но уже понятно, что ежедневная порция радости помогает людям в трудные времена. Ее слова приводит Daily Mail.
«Все эти штуки о благополучии — это не роскошь. Мы часто говорим, что позволим себе быть счастливыми, как только достигнем какой-то цели или выполним какую-то задачу. Что ж, мы хотим изменить это мнение — нам нужна энергия радости, чтобы справляться с трудностями. Это действительно необходимые навыки», — пояснила Элисса Эпель.
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