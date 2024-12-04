Психологи раскрыли черты характера «крутых» людей

Психологи провели опрос и выяснили, что крутость определяется не только физическими характеристиками, но и чертами характера. Примечательно, что людей, которые не являются «крутыми» внешне, могут считать таковыми за счет внутренних качеств, что «воплощает более глубинную сущность крутизны».